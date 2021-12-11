Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na göre, internet yavaş değil "orta hızdaki paketler" tercih ediliyor

Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde internet kullanımı artarken; Türkiye’deki kullanıcılar, bir süredir internet hızı ve kalitesinin kötü olduğunu belirterek şikâyetlerini dile getiriyor. Konuya ilişkin yanıtlaması istenilen soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’deki sabit internet hızının mobil internete göre daha düşük olmasının nedenini, kullanıcıların “orta hızlardaki” internet paketlerini daha fazla tercih etmesine bağladı.

Gazete Duvar’da Serkan Alan imzalı habere göre, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye’deki internet sorununu gündeme getirdi. Görüşmelerin üzerinden geçen bir ayın ardından Paylan’ın, “İnternet kalitesi çok kötü, gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü internet altyapısına sahip ülkelerden biriyiz. İnternet altyapısına yatırım yapılmıyor” ifadelerine Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yazılı yanıt verdi.

Yanıtında GSM Birliği (GSMA) tarafından 170 ülke için 2020 yılında mobil bantlara yönelik yapılan çalışmaya yer veren Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin altyapı bakımından 80,6 puanla 20., içerik ve hizmetler bakımından 76,2 puanla 32., mobil indirme hızında ise 90,76 puanla 14. sırada yer aldığını söyledi.

Sabit internette ortalama hızın mobile göre düşük olmasının altyapı kaynaklı olmadığını savunan Karaismailoğlu, sabit internetteki hız sorununun “orta hızlardaki internet paketlerinin daha fazla tercih edilmesinden” kaynaklandığını söyledi.