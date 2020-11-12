Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak" dedi.

İzmir'deki deprem sebebiyle zarar gören altyapıya yönelik çalışmalara ilişkin soru üzerine Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak özellikle iletişim altyapısıyla bu tür afetlere hazırlıklıyız. İzmir'de de altyapıda ya da iletişimde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Enkaz altındaki vatandaşların pek çoğuna bu iletişim altyapımız sayesinde ulaşıldı, canlar kurtarıldı" diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu tür afetlerde hükümet ve devletin kolay organize olup tedbirler aldığına dikkati çekerek, bunun güzel örneklerinin Elazığ depremi ve Giresun'daki sel felaketinde de görüldüğünü söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi. Türkiye, uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. oldu." dedi. Karaismailoğlu, "Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek." diye konuştu.

Karaismailoğlu, "5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak" ifadelerini kullandı.