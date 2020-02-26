Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 5G'yi bu yıl içinde İstanbul Havalimanı'na uygulayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'yi bu yıl içinde İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı, başlatmayı düşünüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AKP TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, 5G'ye hazırlık çalışmalarına ilişkin sorusuna Turhan, 5G altyapı hazırlıklarının sürdüğünü, bu yıl içinde uygulamaya başlanacağını söyledi.

Turhan, "Bugün 5G'ye geçtik desek Türkiye'de kullanılan, elimizdeki cihazların tamamen değişmesi anlamına gelecek. Tamamı olmasa bile yarısı, yarısı olmasa bile üçte biri. Bu önemli bir ticari bakımdan ithalat demek. Bunu dengeli şekilde yapmamız lazım" diye konuştu.

5G'nin artı ve eksilerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Turhan, "5G'ye geçersek, 5G'ye uyumlu telefon alacaksınız. Bu da ithalatımızın patlaması demek. Telefonlar da çok pahalı. Vatandaşın da cebine zarar demek ama herkes de teknolojiye karşı ekmekten sudan daha fazla ilgi duyuyor. Bu da ülkemiz insanının bir gerçeği. Bunun için bu süreci tedrici şekilde yöneterek 5G teknolojisinin endüstri, sağlık, tarım ve eğitimde getireceği faydayı, götüreceği değerleri dengeleyerek yapmamız lazım. Tedrici bir geçiş süreci olacak" ifadelerini kullandı.

"İtalya'ya uçuşların durdurulması söz konusu değil"

"Koronavirüs'ün görüldüğü İtalya'ya uçuşların durdurulması söz konusu mu?" sorusuna Turhan, "Yok. Sağlık Bakanlığımız konuyu devamlı takip ediyor. Onların bu süreci yönetmesine paralel olarak biz de hava trafiğini yönlendiriyoruz, belirliyoruz" yanıtını verdi.

Koronavirüs'ün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağa yönelik soru üzerine Turhan, "Bunların hepsi sağlık önlemleri, vatandaşlarımızı koronavirüsünden koruma amaçlı alınan tedbirler" dedi.