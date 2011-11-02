-Ulaştırma Bakanlığınnın adı değişti ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Ulaştırma Bakanlığı, bakanlığın isim ve teşkilat yapısında yapılan değişikle, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na dönüştürüldü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım atandı. Konuya ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Bakan atanmasına dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının kurulması, ''Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu''nun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.