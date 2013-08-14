Ulaştırma Bakanlığı’na ‘Yavuz Sultan Selim’ davası

Hülya Karabağlı / Ankara



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ‘Yavuz Sultan Selim’ köprüsü adının değiştirilmesi için dilekçeyle başvuran Tunceli Barosu avukatlarından Cihan Söylemez’e 60 günlük yasal sürede yanıt vermeyince davalık oldu. Söylemez, Bakanlığın, 5 Haziran 2013 tarihindeki dilekçesini tebliğ etmesine karşın yasal sürede yanıt vermediğine dikkat çekerek dava açma hakkını kullandı. Dava dilekçisinde, “Davalı idare 05.06.2013 tarihinde tebliğ aldığı başvuru dilekçeme, 60gün içinde cevap vermeyerek zımni ret işlemi tesis etmiş ve iş bu davanın açılması zorunluluk arz etmiştir” dedi.

‘Yavuz Sultan Selim’ adı barışı zedeler

Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmek üzere Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Söylemez dava gerekçesinde, “Ben; Alevi-Kızılbaş inancına mensup Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşıyım. Yapımına başlanan 3. Boğaz Köprüsüne “Yavuz Sultan Selim” isminin verilmesini toplumsal barışı zedeleyen bir eylem ve işlem olduğu inancındayım” dedi. Sultan Selim’in, hükümdarlığına tarihsel bir süreçle de dikkat çekilerek Şeyhülislam Müftü-El Hamza’nın fetvaları mahkemeye sunuldu.