-ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VE TİGEM PERSONEL ALACAK ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Ulaştırma Bakanlığı sözlü sınavla 5 Avrupa Birliği (AB), 30 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı alacak. Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar İşletmesi Sulama Projesi kapsamında ise 315 işçi alınacak. Ulaştırma Bakanlığının alıma ilişkin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre 5 Avrupa Birliği uzman yardımcısı sınavına, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının 1 maliye, 1 iktisat, 1 işletme, 2 muhasebe veya muhasebe-finansman bölümlerinden mezun olanlar katılabilecek. Ayrıca, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) ''KPSSP 89'' puan türünden asgari 80 puan almış olmak ve İngilizce'yi Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmekte adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. Sınav, 21 Ocak 2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 20-31 Aralık 2010 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Ulaştırma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından veya Bakanlık Web adresinden (www.ubak.gov.tr) temin edilecek başvuru formuyla birlikte yapacak. -SINAVLA ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI ALINACAK- Öte yandan Ulaştırma Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan 30 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla personel alınacak. Sınava en az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik ve matematik, mühendislik fakültelerinin makine, elektrik, elektronik, haberleşme, bilgisayar, inşaat, çevre ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar katılabilecek. Ayrıca 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) ''KPSSP 8'' puan türünden asgari 70 puan almış olmak, ilan tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birinde KPDS'den en az (D) düzeyinde puan almış olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. Sınav, 24 Ocak 2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Başvurular, 27 Aralık 2010 ve 7Ocak 2011 tarihleri arasında, mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığından veya (www.ubak.gov.tr) internet adresinden temin edilerek doldurulacak formla birlikte Ulaştırma Bakanlığına yapılacak. -TİGEM CEYLANPINAR'DA 315 İŞÇİ ALINACAK- Öte yandan, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar İşletmesi Sulama Projesi kapsamında 315 işçi alınacak. TİGEM ayrıca, Ceylanpınar İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 34, diğer işletmelerde istihdam etmek üzere 30, toplam 64 personel alacak. Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İşletmesi Sulama Projesi kapsamında, 4 kaynakçı (oksijen-elektrik), 11 motor tamircisi, 16 tarım alet makineleri bakım onarımcısı, 98 traktör sürücüsü, 186 sulama işçisi alınacak. TİGEM yetkilileri, yazışmaların bittiğini, İŞKUR Bölge Müdürlüğünün bu ay içinde başvuruları kabul etmeye başlayabileceğini, 2011 yılı Ocak ayı içinde alımların yapılabileceğini ifade ettiler. Ceylanpınar İşletmesi Sulama Projesi kapsamında 3 bin 700 personel alınmasının planlandığını belirten yetkililer, geçen yıl 145 kişinin alındığını, gelecek yıl da alım yapılacağını kaydettiler. TİGEM ayrıca, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 2 elektrik mühendisi, 3 tekniker, 25 ziraat mühendisi, 3 veteriner, 1 avukat, diğer işletmelerde istihdam etmek üzere 6 mühendis, 7 memur, 12 veteriner, 3 ziraat mühendisi, 2 tekniker olmak üzere toplam 64 sözleşmeli personel alacak.