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Ulaştırma Bakanlığı (Şile açıklarında batan gemi): Gemiye ve personele ulaşılamadı

  İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığı'ndan Şile açıklarında batan gemiyle ilgili açıklama yapıldı

01 Kasım 2017 15:09

 

İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığı\'ndan Şile açıklarında batan gemiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Gemlik Limanı’ndan Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda “BİLAL BAL” isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alınmıştır. Şile\'nin 7 mil açığında sinyal alınmış olup gemiye ve personele ulaşılamamıştır. Gemide Türk vatandaşı olan 10 mürettebat vardır\" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

\"Arama kurtarma faaliyetleri Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ortaklığında yürütülmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 5 kurtarma botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı (ROV) destekli bir denizaltı kurtarma gemisi katılmıştır.

Yapılan arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur.

Arama kurtarma faaliyetleri ilgili birimler arasında koordineli ve yoğun bir şekilde devam etmektedir.\"

 

                                                                                 

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