Ulaştırma Bakanlığı'na kiralanan araç ve binalar soruldu; Karaismailoğlu ve Turhan farklı yanıtlar verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 10 yılda bakanlıkta bulunan kiralık hizmet binalarının 3 adet olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu’ndan önce görevde bulunan eski bakan Cahit Turhan ise sadece 2016-2018 yılları arasında, en az 121 adet kiralık hizmet binasının olduğunu açıklamıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, görevden alınan eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’a, “Bakanlık tarafından 2016-2018 yılları arasında kiralanan taşınır ve taşınmaz envanterine” ilişkin 2018’de yazılı soru önergesi verdi.

Cumhuriyet'en Sena Yaşar'ın haberine göre Turhan’ın, Tanrıkulu’na verdiği detaylı yanıtta, bakanlığa bağlı birimler tarafından kiralanan taşınır/taşınmazların illeri, maliyetleri ve sayıları yer aldı. Turhan’ın verdiği rakamlara göre, 2016-2018 arasında genel müdürlük hizmet binaları, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ fabrika sahaları, PTTBank şubeleri dahil olmak üzere en az 121 taşınmaz kiralandı.