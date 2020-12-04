Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda ısrar edince, bazı şirketler Türkiye'ye gelmekten tamamen vazgeçti!

Ulaştırma Bakanlığı'nın, İstanbul Havalimanı'nın kullanılması için, Lufthansa'nın da aralarında bulunduğu birçok havayolu şirketinin daha ekonomik olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanma talebine izin vermediği için bazı hava yolu şirketlerinin Türkiye'ye gelmekten tamamen vazgeçtiği belirtildi.

İki pisti kırılarak ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın yerine devreye sokulan İstanbul Havalimanı'nın ücret tarifesi açıldığı günden bu yana yerli yabancı tüm havayolu şirketlerinin şikâyet konusu oldu.

Pandemiyle birlikte şirketler için bu sorun hayati önem taşımaya başladı. Öyle ki uçuşların durduğu dönemde THY dahi uçakların büyük bölümünü daha ucuz olduğu için İstanbul Havalimanı'ndan kaldırıp, Atatürk Havalimanı'na park etti.

Sabiha Gökçen'den uçuş yapmak isteyen firmalara ret

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir'in haberine göre; bu süreçte dünyanın önde gelenleri de dahil çok sayıda şirket, daha düşük maliyetli olan Sabiha Gökçen'e uçmak için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) izin istedi. Örneğin Almanya'nın bayrak taşıyıcı firması Lufthansa, İstanbul uçuşlarının yüzde 50'sini Sabiha Gökçen'den yapmak istedi. Ama bu taleplerin tamamı Ulaştırma Bakanlığı talimatıyla reddedildi.

Son iki haftada özellikle Rusya ve Ukrayna'dan tarifeli ve charter sefer yapmak isteyen havayolu şirketlerinin yaklaşık 50 uçuşuna da Ulaştırma Bakanlığı talimatıyla SHGM tarafından olumsuz yanıt verildiği belirtiliyor.

"Kapasite bahanesi ortadan kalktı"

SHGM Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, İstanbul Havalimanı'nın masraflar açısından havayolu şirketlerinin en zorlandığı meydan olduğunu kaydederek, "Pandemi nedeniyle uçuşlarda yaşanan büyük düşüş Sabiha Gökçen'deki kapasite bahanesini zaten ortadan kaldırdı" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda kalem daha pahalı

Bir havayolu şirketi her uluslararası yolcusu için İGA'nın işlettiği İstanbul Havalimanı'nda tam 20 Euro yolcu servis ücreti ödüyor. Bu rakam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15 Euro. Havayolu şirketleri, İstanbul Havalimanı'nda otopark fiyatlarından, körüklere kadar çok sayıda kalemde yüzde 30'dan yüzde 50'lere kadar daha yüksek para ödemek zorunda kalıyor.