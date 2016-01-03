Ulaştırma Bakanlığı bu hafta 7.1 milyar borç ödeyecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haber-leşme Bakanlığı yaptığı 11 yıllık dönemde 17 bin kilometre bölünmüş yolu tamamlayan Binali Yıldırım, 64. hükümette de aynı göreve getirilince hızlı başladı. Yıldırım’ın ilk işi, söz konusu yolları yaptıkları halde ödenek alamayan müteahhitlerin 7.1 milyar TL olan alacaklarını bu hafta dağıtma kararı aldı.

"Mağduriyet söz konusu"

Son yıllarda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü bölünmüş yol, köprü, tünel viyadük gibi yatırımlar, ödenek dağıtılmaması nedeniyle aksıyordu. Bakan Yıldırım, ilk kez Karayolları Genel Müdürlüğü’nce (KGM) yüklenicilerin alacaklarının bir sonraki yıla bırakılmayacağını belirterek, “Yüklenici alacakları, kamulaştırma ve son 3 yılda ödenemeyen kamulaştırmasız el atma ile ilgili ilama dayalı borçlar dahil toplam 7 milyar 85 milyon lira tutarındaki tüm borçlar ödenecek” dedi. Bakan Yıldırım, son yıllarda KGM’nin yüklenicilerin hak edişleri, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma ödeneklerini zamanında ödeyemediğini ve bir sonraki yıllara devrettiğini anımsatarak, ödemenin gecikmesinden etkilenen çok geniş bir kesimin olduğunu, bu durumun bazı mağduriyetlere yol açtığını söyledi.

"Piyasaya taze kan"

Bu yıl ilk kez 7 milyar 85 milyon lira borcun 2016’ya devredilmeden ödeneceğini dile getirenYıldırım, şöyle devam etti:



“Borçsuz yeni bir yıla başlayacak olan KGM, devam eden projeleri daha da hızlandıracak ve birçok yeni dev projeyi hayata geçirecek. Genel Müdürlük ilk kez bir sonraki yıla borç devretmeden bir yılı kapatacak.



KGM’den alacaklı olan 4 bin 867 kişi uzun süredir bu ödeneklerin yapılmasını bekliyordu. Onları da bekleyen alacaklılar vardır. KGM’nin yüklenicileri, taşeronları, işçileri, kamulaştırma alacaklılarını da eklersek bu ödeneği bekleyenlerin sayısı yüz bin kişiyi geçiyor. Aldığımız bu ödeme kararıyla yeni yıla 100 bin kişi mutlu ve huzurlu giriyor. Ayrıca sektöre de 7 milyar lirayı aşkın bir nakdin girmesiyle piyasalarda ciddi bir hareketlilik oluşacağına inanıyorum."

620 milyon lira ödendi

Konuyla ilgili çalışmaları anlatan Bakan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Özellikle son 3 yıldır hiç ödenemeyen kamulaştırmasız el atmalarla ilgili borçlar, geniş kesimleri etkiliyordu ve bugüne kadar biriken 620 milyon lira ivedilikle ödendi. Ödenen paraların bir kuruşu bile heba edilmedi. Bu paralarla çok büyük işler başarıldı. Cumhuriyet tarihi boyunca 2003’e kadar yapılan tünel uzunluğu 50 kilometreydi.

Biz sadece bir yılda 57 kilometre tünel yaparak 80 yılda yapılandan daha fazlasını bir yılda yaptık. 2003-2015 arasında 191.3 kilometre uzunluğunda 177 tünel yapıldı. Bugün itibarıyla yollarımızda toplam 241.3 kilometre uzunluğunda 260 tünel hizmet veriyor. 301 kilometre uzunluğunda 106 tünelde ise çalışmalarımız devam ediyor. Bu ödediğimiz paralarla 564 kilometre bölünmüş yol, 961 kilometre tek yol, 12 bin 371 kilometre sathi kaplama, bin 167 kilometre BSK, 44 adet 57 kilometre uzunluğunda tünel, 156 adet 25 kilometre uzunluğunda köprü ve viyadük yaptık.”

2016’nın ilk müjdesi

Bakan Yıldırım, 2016’nın ilk müjdesinin KGM alacaklıları için olduğuna işaret ederek, bu yıl ilk defa hak ediş devrinin yapılmayacağını söyledi. 2023 hedefleri doğrultusunda gelecek yıl yapılacak çok önemli işlerin olduğunu ifade eden Yıldırım, “KGM, 2016 yılına tüm borçlarını ödemiş, önünde hiçbir engel olmadan giriyor. Bu nedenle de 2016 yılının çok daha verimli geçeceğine inanıyorum” dedi.

