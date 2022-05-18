Ulaştırma Bakanlığı: Atatürk Havalimanı'daki doğu batı pisti acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Atatürk Havalimanı'daki doğu batı pisti acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulacak" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı Kuzey Güney pistlerinin olduğu bölge bundan böyle milletimize başka bir şekilde; Millet Bahçesi’yle hizmet edecek. Doğu batı pisti acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulacak. Atatürk Havalimanı, milletin kalmaya devam edecek." denildi. (DHA)



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