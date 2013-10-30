Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü: Marmaray'ı yetiştiremeseydik intihar edecektik

Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Metin Tahan “Marmaray 29 Ekim’e yetişmeseydi, Boğaz Köprüsü’nden atlayacaktık” dedi. Tahan, Marmaray'ı yetiştirememeleri riskine karşı intihar mektubu yazdığını ve kanı ile imzaladığını belirtti.

A Haber’de Nihan Günay’ın sunduğu Satır Arası programında konuşan Metin Tahan'ın açıklamaları şöyle:

'Marmaray dünyanın en güvenli projesi'

Marmaray’da hiç bir aksaklık öngörmüyorum. Dünyanın en güvenli projesi. Evimizde de elektrik kesiliyor, jeneratörlerimiz var, onların çalışması devam ediyor. Hiç bir aksaklığımız yok. Marmaray dünyanın en güvenli en modern projedir.

İntihar mektubunu nasıl yazdı





Bir arkadaşımız verdiğimiz tarihe oradaki imalatların yetişmeyeceğini söyledi… Israr edince, bir iki mühendis onu destekleyince ben koptum. Konuşmayı kestim, temiz bir kağıt istedim. Bir anda içimden geleni yaptım. Bu toplantıda, bütün firmaları yazdım, “başta şahsım olmak üzere, herhangi bir nedenden dolayı ne olursa olsun 29 Ekim’de Marmaray’ı açamadığımız takdirde, Boğaz Köprüsü’nden atlayacağız.”dedim…