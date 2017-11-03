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Ulaştırma Bakanlığı " Gemi kaptanı gemide yoktu"

  İSTANBUL,(DHA) Ulaştırma Bakanlığı, Şile'deki gemi kazasıyla ilgili açıklama yaptı

03 Kasım 2017 20:51

 

İSTANBUL,(DHA) Ulaştırma Bakanlığı, Şile\'deki gemi kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"Liman Başkanlığı\'nın izni ve bilgisi dışında gemi kaptanı, gemi baş makinisti ve 1 yağcının gemiden ayrıldığı, yine 1 gemicinin gemiye katıldığı anlaşılmaktadır\" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi; \"Gemlik Limanı\'ndan Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşırken 1 Kasım\'da  Şile sahiline 7 mil mesafede batan 78,5 metre boyundaki “Bilal Bal\" isimli gemide, acente tarafından Gemlik Liman Başkanlığı\'na sunulan belgelere göre 10 personel bulunmaktaydı. Ancak Liman Başkanlığı\'nın izni ve bilgisi dışında Gemi Kaptanı, Gemi Baş makinisti ve 1 Yağcının gemiden ayrıldığı, yine 1 gemicinin gemiye katıldığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup incelemeler sürdürülmektedir\" 

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