Ulaştırma Bakanlığı: 24 Haziran'da sosyal medyadaki anormal yayınlar engellenecek!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 'anormal' olarak nitelendirdiği yayınların seçim zamanı engelleneceğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, 24 Haziran’daki çifte seçime bir ay kala, alınacak önlemlere ilişkin çalışmalarını hızlandırdı. Buna göre bakanlık emniyet, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve hackerların birlikte çalışacağı sistemin altyapısını hazırladı.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre seçim gününe yönelik hazırlıklarla ilgili konuşan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, şunları söyledi:

“Seçim güvenliğiyle ilgili olarak bütün kamu kurumları ve bakanlıklarla irtibat halindeyiz. Bu kurumlarda Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) görev yapıyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte görev yapıyorlar. Bu kapsamda bütün irtibat noktalarını tekrar gözden geçirdik ve güncelledik. Kimi arayacağız, kim ile irtibata geçeceğiz bunların listesini çıkardık. 7/24 nöbet sistemi koyduk.

"Sosyal medyada bir şey olma ihtimaline karşı..."

Seçimde herkes görev başında olacak. Çünkü sosyal medya da bir şeyler olma ihtimaline karşı takip edilecek. Seçim gecesi BTK bünyesindeki USOM’da Emniyet, MİT ve siber güvenlik uzmanları ortak bir şekilde çalışacak. Seçim güvenliği bu merkezden takip edilecek.

"BTK'nın yetkisi var"

SEÇSİS sisteminin düzgün çalışması ve sosyal medyadan anormal yayınların engellenmesi için görev yapacaklar. Bu tür anormal yayınların engellenmesi için BTK başkanının yetkisi var. Bir sorunda öncelikle ilgili içeriği engelliyorlar ama 24 saat içerisinde de nöbetçi mahkemeden karar alması gerekiyor.

SEÇSİS sistemi için de gerekli tedbirler alındı. Soyağacında olduğu gibi SEÇSİS’te sistemi kilitlemeyecek bir altyapı kuruldu. Ekip artık öğrendi işi. Bizim bilmediğimiz değişik bir atak türü de olabilir. Hazırlıksız yakalamaya çalışabilirler ama biz her türlü hazırlığı yapıyoruz. Vatandaş bundan emin olsun. Hem BTK tarafında hem de SEÇSİS sistemini yazan HAVELSAN tarafında çok iyi bir ekip var.”