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Ulaştırma Bakanı'ndan "Türk Telekom'a el konulacak" iddiasına yanıt

"Hiçbir şekilde hiçbir şeyi gizli, saklı yapmıyor, yapma şansı da yok"

28 Şubat 2018 14:16

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Türk Telekom’a devlet tarafından el konulacağı ve şirkete bilanço makyajlaması yapıldığına yönelik iddialarına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan yanıt geldi. Arslan, "Türk Telekom’un büyümesini, gelişmesini hazmedemiyorlar" dedi.

Hürriyet’ten Ahmet Can’ın haberine göre, Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde soruları yanıtlayan Arslan, Türk Telekom'la ilgili olarak “Kusura bakmasınlar, ‘Makyajlama ile faklı işlemler yapılıyor’ diyenler aslında biz farklı işlem yaptığımız için değil, Türkiye’nin göz bebeği olan Türk Telekom’un büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenler ve bilgileri karıştırarak, yalan yanlış bilgi ile kamuoyunun kafasını karıştırmak isteyenlerin yaptığı bir işlem” dedi.

Arslan, “Hiçbir şekilde hiçbir şeyi gizli, saklı yapmıyor, yapma şansı da yok. Türk Telekom özellikle uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından denetleniyor, SPK tarafından denetleniyor, KAP’a olan bildirimlerini de yapıyor. Dolayısıyla Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok” diye konuştu.

Temettü konusuna değinen Arslan, şunları söyledi: 

“Yönetim kurulunun aldığı karar çerçevesinde bu sene ciddi bir kârlılık olmasına rağmen temettü dağıtılmadı. Deniyor ki, ‘Temettü dağıtılırsa, bu temettüden kaynaklı bankaların borcu ödenir.’ Benim derdim Otaş’ın borcunu ödeyip ödemediği değil, benim derdim bankaların o borcu alıp almadığı değil.

 

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