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Ulaştırma Bakanı'ndan '90 kilometre' itirazı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, şehir içi trafiğinde hız sınırının artırılmasını eleştirdi

04 Eylül 2013 14:38

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, şehir içinde hız sınırının 70'ten 90 kilometreye çıkartılmasını doğru bulmadığını söyledi.
 
Bakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şehir içi trafiğinde özellikle hız sınırlarının arttırılmasını şahsen doğru bulmuyorum. Ama üzerinde çalışılabilir, kademeli yapılabilir.

Yani her yerde standart 70 olmayabilir, 50 olacak yer vardır, 100 olacak yer vardır, bunlar üzerinde çalışılabilir.”

Emniyet Genel Müdürlüğü trafik sıkışıklığını önleyebilmek için düzenleme yapmıştı.

Bu kapsamda E-5 karayolu da dahil olmak üzere şehir içinde hız sınırı 70’ten 90 kilometreye çıkartılmıştı.

Düzenleme, Eylül ayı sonunda uygulamaya başlayacak.

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