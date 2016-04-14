Ulaştırma Bakanı Yıldırım: Körfez'deki 4 saatlik geçiş 4 dakikaya inecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, karayollarına son 10 yılda ortalama yıllık 15.5 milyar lira harcadıklarını belirterek, "Sadece bölünmüş yollarda bir yılda zaman ve yakıttan elde edilen tasarruf 16 milyar lirayı aştı. Yani harcanandan fazlası geri ödendi. İzmit Körfez geçişi ile Körfez çevresinde 4 saat süren yol, 4 dakikaya düşecek” dedi.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in haberine göre, Bakan Binali Yıldırım, bugüne kadar yapılan ulaşım yollarının ülkeye zaman ve yakıt tasarrufu bakımından önemli katkılar sağladığını belirterek, "Türkiye’de ulaşım alanında inşaatı devam eden projelerin önemli bir kısmı dünyanın en büyük projeleri arasında yer alıyor. 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü,İstanbul-İzmir Otoyolu ve Körfez Geçiş Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul Gebze Halkalı Banliyö Hatları, Ovit Tüneli ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projeleri tamamlandıklarında sağlayacağı ekonomik ve sosyal yararlarının yanı sıra inşaatları devam ederken de bölgelerine ve ülke ekonomisine çok önemli katkılar var. Bu projeler, adeta istihdam deposudur. 7 dev projenin ekonomik etki analizlerine bakıldığında, sağladıkları katkı yıllık yaklaşık 8.6 milyar lirayı buluyor. Bu projelerimizde, işçisinden, büro personeline ve mühendisine kadar toplam çalışan sayısı 65 bin 500 kişidir. İstihdam edilenlerin önemli bir kısmı vasıflı işçi ve büro personelidir. Ayrıca 2 bin 112’si de mühendistir. Ortalama 4 kişilik aileyi ele alırsak 262 bin kişiye ekmek kapısıdır. Bu rakamlar sadece inşaatları devam ederken sağladıkları ekonomik değeri ve istihdamı gösteriyor. Bu projeler hizmete alındıklarında sağlayacakları ekonomik katkı ve istihdam çok daha yüksek olacak. Sadece 3’üncü Havalimanı hizmete açıldığında 210 bin kişiye istihdam sağlayacak." dedi.

Bölgeye katkısı büyük



İnşaatı devam eden dev projelerde çalışan maaşları, yiyecek, giyecek giderleri, araç gereç ve malzeme ihtiyaçları gibi gider kalemleri önemli yer tutuyor. Bu ihtiyaçların büyük bir kısmı bölge esnaflarından karşılanıyor. Çalışanlar, inşaatların devam ettiği yakın yerlerde ikamet ediyorlar ve aldıkları maaşları da yine o bölgede harcıyorlar. Son 13 yılda ulaşım ve iletişimde önemli adımlar atıldı. 253.3 milyar liralık yatırım yapıldı. Doğaya, tarihi dokulara zarar vermemek için zaman ve para kayıplarını dikkate almıyoruz ve bu dokuları korumaya gayret ediyoruz. İstanbul’da Atatürk Havalimanı, 3. Havalimanı, 3. Köprü ve İzmit Körfez Geçişi arasındaki yolda çevre ve tarihi koruma kaygısıyla 37 viyadük yaptık.

7 dev projede son durum

3. havalimanı

İlk etabı 2018’de bitecek

İhalede 25 yıllık kira bedeli için en yüksek teklifi, 22 milyar 152 milyon Euro artı KDV ile Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu vermişti. Yatırım maliyeti ve yıllık kira bedeli toplamı 33 milyar Euro’yu geçen bir proje olarak, bugüne kadar Türkiye’de yapılmış en büyük proje olma özelliğine de sahip. Yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak ve bölge ülkelerine de hizmet veren önemli bir aktarı merkezi olacak. 1.1 milyar Euro yıllık kira geliri ve 200’ü aşkın uçağın aynı anda yolcu alabileceği 1.5 milyon metrekarelik terminali olacak. 2018 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete alınacak.



* Taşeronlar dahil toplam çalışan sayısı: 13.000



* Fiziksel ilerleme: Yüzde 14



* Bugüne kadar yapılan yatırım: 1.5 Euro (5 milyar lira).



* Proje tamamen bittiğinde doğrudan istihdam: 209.525 kişi



* GSMH’ye katkı: Yüzde 4.52



* Yolcu sayısı: 100.000 milyon

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

10 şeritli köprüde sona yaklaşıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kullanılan teknik ve malzeme, taşıyıcı sistemler bakımından birçok özelliği ile dünya mühendislik tarihine geçecek. Taşıyıcı sistemi, asma köprü ile gergin eğik askılı köprünün birleşimi şeklinde ‘hibrid köprü’ olarak tasarlandı. Üzerinde, gidiş ve geliş istikametlerinde 4’er karayolu şeridi ile ortada 2 demiryolu şeridi olmak üzerinde toplam 10 şeride sahip. Köprü genişliği 59 metre. Bu da dünyanın en geniş asma köprüsü ünvanını getiriyor. Kule yüksekliği 322 metre ve bu rakam da dünyada bir rekor. Açıklığı 1408 metre olmak üzere toplam boyu 2 bin 164 metre ve bu özelliği ile de ‘üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü’ ünvanını kazanacak.

* Yatırım maliyeti: 2.5 milyar dolar.

* İstihdam: 6 bin kişi

* İnşaatın bölgeye yıllık ekonomik katkısı: 1.75 milyar TL

İstanbul-İzmir otoyolu

Son tabya 21 Nisan’da

İstanbul-İzmir Otoyolu projesi içerisinde yapımı devam eden İzmit Körfez Geçişi Köprüsü, en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında dünyada 4. sırada yer alacak. 21 Nisan’da yapılacak törenle son tabyası konulacak köprü, mayıs ayında hizmete açılacak. 4 saatlik körfez çevresi yolu köprü ile 4 dakikaya inecek.

* İzmit Körfez Geçişi projesinin maliyeti: 6.3 milyar dolar.

* Toplam istihdam: 7 bin 918 kişi

* Çalışan maaşları, araç gereç giderleri ve imalat giderlerin yıllık toplamı: 375 milyon TL.

İstanbul-Gebze Hattı

2018 yılında hizmete girecek

Pojenin iki yıl sonra tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.



* Maliyeti: 1.042 milyar Euro.



* Toplam İstihdam: 829 kişi



* Projenin bölgeye yıllık ekonomik katkısı: 500 milyon TL

Avrasya tüp geçit projesi

Geri sayım başladı

Marmaray’ın ikizi olan Avrasya Tüp Geçişi Projesi, dünyada deniz altından en derinden geçecek tünel olacak. 2016 sonunda hizmete alınacak.



* Toplam uzunluğu 14.6 km



* Deniz altı uzunluğu: 3.4 km



* Toplam istihdam: 1800 kişi

* Bölgeye yıllık ekonomik katkısı: 560 milyon TL



* Zaman tasarrufu: 52.000.000 saat/yıl



* Yakıt Tasarrufu: 160.000.000 TL/yıl (38 milyon litre yakıt)



* Çevresel Katkı: 82.000 ton emisyon miktarında azalma



* Devlet Geliri: Projede, araç geçiş ücretlerinden elde edilecek gelirin paylaşımı sayesinde yılda yaklaşık 100 milyon TL devlet geliri sağlanacak.

Bakü-Tiflis demiryolu projesi

En büyük üçüncü proje olacak

Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra her üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü büyük proje olacak. Boğaz Tüp Geçişi (Marmaray) projesi veBTK Demiryolu projesi tamamlandığında Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya çok büyük hacimde taşınabilecek yüklerin önemli bir bölümü Türkiye’de kalacak. Türkiye, uzun vadede milyarlarca dolar taşıma geliri elde edebilecek. Hat işletmeye alındığında 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşıyabilecek. 2034 yılında ise söz konusu proje hattı üzerinde 3 milyon yolcu ve 17 milyon yük taşıma kapasitesine çıkılması tahmin ediliyor.

* Toplam istihdam: 8 bin 237 kişi

* Projenin bugüne kadarki ekonomik katkısı: 988 milyon TL

Ovit dağı geçidi

Rize ile Erzurum’u kavuşturacak

Rize-Erzurum arasındaki karayolunun İkizdere-İspir mevkiinde bulunan Ovit Dağı Geçidi karayolu tüneli ile geçiliyor. Çift tüp olarak inşa ediliyor. Uzunluğu 14.7 kilometre olacak. Tamamlandığında Türkiye’nin en uzun, dünyanın ikinci uzun tüneli olacak.



* Toplam maliyet: 719 milyon TL

* İstihdam: 600 kişi

* Bölgeye yıllık ekonomik katkısı: 60 milyon TL.