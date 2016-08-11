Ulaştırma Bakanı: Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 gün içinde tamamen bitecek

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 gün içinde tamamen biteceğini söyledi.

NTV'ye konuşan Bakan Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"15 Temmuz darbe girişimi sonrası hiçbir projede takvim değişikliği olmadı. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli projesi 6,5 milyon insanın yolculuk yaptığı diğer raylı sistemlerle ve karayoluyla entengre olacak.

TEM'den başlayan tünel otomobilleri getirecek. Bu projeyi çok önemsiyoruz. En son sondajlarının yapılması ve yap işlet devret modeliyle ilgili şartnamenin hazırlanması için müşavirlik ihalesine çıktık.

Gelen tekliflerde üç firma teknik yeterlilik aldı. Dün itibariyle üç firmadan mali teklifleri aldık. Firmaya karar verildi, işe başlanacak. İtalya, İspanya ve Türkiye'den üç firma başvurdu. Yüksel Proje ihaleyi kazandı. 1 yıl içinde üç katlı tünelin yapım ihalesine çıkacağız.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün iki özelliği var. Büyük ağır kamyonların İstanbul trafiğine girmeden kuzeyden geçmesi. Aynı zamanda demiryolu da barındıracak. Bağlantı yolları da var. Tamamen bitmiş durumda.

Geçen cumartesi şantiyeyi Başbakanımızla ziyaret ettik. Herhangi bir aksaklık yok. 26 Ağustos'ta köprüyü açacağız. 20-21'inde bütün işler bitmiş olacak.

Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılıyor

Avrasya tünelinde takvim değişikliği yok. Sultanahmet ve civarı tarihi yarımadadaki en aza indirecek bir proje. Anadolu Yakası'ndan vatandaşlar Karacaahmet Mezarlığı'nın oradan girecek.

Yakın zamanda otomobille karşıdan karşıya geçilecek hale geliyor. 20 Aralık'ta da işletmeye açacağız. Tarihi yarımadanın yükünü alacak.

Havalimanlarına şehit ismi verilecek mi?

"15 Temmuz gecesi şehit olanların hepsi bir yere verilecek. Havalimanları için de talepler var. Bunları değerlendireceğiz.

Osmangazi'den günde ortalama 20 bin araç geçiyor

Osmangazi Köprüsü'yle birlikte 58 kilometrelik kısmı açtık. Köprüde verdiğimiz garanti 40 bindir. Bu büyüklükteki projelerde siz hiçbir para koymadan 6,5 milyar dolarlık yatırımı yaptırıyorsanız burada verilmesi gereken garantiler var. Köprüden başlangıçta beklediğimiz trafik 15 bin idi. Şu an ortalama günde 20 bin araç geçiyor. Bu beklediğimizin de üzerindedir. Sene sonu Bursa'ya kadar olan yolu açtığımızda otoyolun tamamı bittiğinde araç trafiği artacak. Biz garanti rakamını da aşacağız. 5-6 bin rakamı yanlış bilgiler üzerine kurgulanan haber. "

TİB yeni bir binaya taşınacak



TİB ayrı bir yapıydı, onu BTK'nın içine alıyoruz. Yeni bir bina yapacağız, taşıyacağız. Mevcut fonksiyonlarını yerine getirmek durumunda. BTK'nın içinde olacak ama TİB başkanlığı olmayacak.