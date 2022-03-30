Ulaştırma Bakanı: Ukrayna’da kalan 21 Türk gemisi var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ukrayna Odessa Limanı'nda 21 Türk gemisinin olduğunu söyledi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, Karaismailoğlu, "Denizcilik Genel Müdürlüğünün Arama Kurtarma Merkezi var. Bu merkez sayesinde, onların nerede olduğunu biliyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk gemisinin başına bir iş gelirse öncelikle bizi arıyorlar. Oradan bir bağlantımız var. Gemilerin dört tanesi Türk bayraklı, diğerleri Türk sahipli. Gemilerde 100 kişi var. Bunlar tahliye talebinde bulunmuyorlar. Gemileri bırakmak istemiyorlar. Gemiler daha hareket edemedi. Dışişleri ve Millî Savunma Bakanlığımız aracılığıyla gemilerin durumlarını görüşüyoruz. Orada bir bilgi kirliliği var. Kimisi ‘mayın var’ kimisi ‘yok’ kimisi ‘Ukrayna o işi büyütüyor’ diyor. İki taraftan da izin almak lazım ama savaş ortamında biraz zor. Gemiler taranıyor ve aranıyor. Onların bu savaştan dolayı gelip gelmemesi net değil." açıklamasını yaptı.

Boğazlar'da bulunan mayınlarla ilgili olarak da Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Kıyı emniyeti teyakkuzda. Aramalar daha dikkatli bir şekilde devam ediyor. Bizim kıyı emniyet gemileri sürekli dolaşıyor. Şimdi tedbirleri biraz daha artırdık. Hava araçlarıyla da bakıyoruz. Bunları daha çok donanma yapıyor”