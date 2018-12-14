T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ulaştırma Bakanı "Trenlerde sinyalizasyon var mıydı?" sorusuna yanıt verdi: Bu soru doğru değil!

"Sinyalizasyon olmazsa olmaz diye bir şey yok"

14 Aralık 2018 22:42

Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara yüksek hızlı tren kazasının nedeni olarak gösterilen 'sinyalizasyon' olmaması iddialarına yanıt verdi. “Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu değerlendirmesi doğru değil” ifadesini kullanan Turhan,  "Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil" dedi. Turhan bir gazetecinin “Bu trenlerde sinyalizasyon sistemi var mıydı?” sorusunu ise “Bu soru doğru soru değil. Bu sistem raylı sistemlerde bulunan bir şey” diyerek geçiştirdi.

Ankara’da yaşanan yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili, “Sinyalizasyon demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok” dedi.

Kaza sonrası gündeme gelen hatta sinyalizasyon olmadığı haberlerine yanıt veren Turhan, “Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bilgilerinize sunuyorum. Kazadan sonra ‘sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu’ gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor” dedi. Turhan, ”Bu trenlerde bu sistem var mıydı?” sorusuna ise ”Bu soru doğru bir soru değil” şeklinde yanıt verdi.

 

ETİKETLER

UlaştırmaAltyapıBakanCahit Turhantren kazasinyalizasyon

İlgili Video

Ulaştırma Bakanı: Sinyalizasyon olmazsa olmaz diye bir şey yok

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24