Ulaştırma Bakanı "Trenlerde sinyalizasyon var mıydı?" sorusuna yanıt verdi: Bu soru doğru değil!

Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara yüksek hızlı tren kazasının nedeni olarak gösterilen 'sinyalizasyon' olmaması iddialarına yanıt verdi. “Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu değerlendirmesi doğru değil” ifadesini kullanan Turhan, "Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil" dedi. Turhan bir gazetecinin “Bu trenlerde sinyalizasyon sistemi var mıydı?” sorusunu ise “Bu soru doğru soru değil. Bu sistem raylı sistemlerde bulunan bir şey” diyerek geçiştirdi.

Ankara’da yaşanan yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili, “Sinyalizasyon demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok” dedi.

Kaza sonrası gündeme gelen hatta sinyalizasyon olmadığı haberlerine yanıt veren Turhan, “Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bilgilerinize sunuyorum. Kazadan sonra ‘sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu’ gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor” dedi. Turhan, ”Bu trenlerde bu sistem var mıydı?” sorusuna ise ”Bu soru doğru bir soru değil” şeklinde yanıt verdi.