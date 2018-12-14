Ulaştırma Bakanı: Sinyalizasyon, olmazsa olmaz bir sistem değil

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara'daki tren kazasına ilişkin olarak değerlendirme yaptı. Turhan, ''Adli ve idari tahkikat devam ediyor. Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son birkaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir" dedi.

Turhan şunları kaydetti:

"Sinyalizasyon sistemi demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demir yollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor'."

Turhan, ''Bu trenlerde bu sistem var mıydı?'' sorusuna ise ''Bu soru doğru bir soru değil'' yanıtını verdi.