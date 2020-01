Ulaştırma Bakanı: Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş ücreti yeniden düzenlenecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayramdan önce hizmete açılacak Osman Gazi Köprüsü'nün 35 dolar artı KDV olarak açıklanan geçiş ücretiyle ilgili çalışma yapıldığını belirterek, "Yeni geçiş ücreti, netleşmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Osman Gazi Köprüsü'nün Dilovası şantiyesinde yetkililerden brifing alan Arslan, daha sonra köprü üzerinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Arslan, özellikle bu projenin mutfak hazırlıkları aşamasında Karayolları Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarıyla çok ciddi emek sarf ettiklerini söyledi.

Köprü projesinin sözleşmesinin 2010 yılında imzalanırken dünyada kriz olduğuna dikkati çeken Arslan, "Dünyada kriz yokken herkes parasını satmaya çalışır, herkes parasına alıcı arar. Zira yap-işlet-devret projeleri finanse edilmek adına paranın kullanıldığı projeler. O dönemde yüklenicilere müteşekkiriz ki dünyanın finansal olarak sıkıntı yaşadığı bir dönemde ülkemizin geleceğine güvenerek 8 milyar dolarlık bir projeye gözlerini kırpmadan imza attılar ve bunun da yüzde 20'si öz kaynak. Bu o dönem için çok çok anlamlıydı." diye konuştu.

Arslan, finansmanının bulunmasının ardından 2013 yılında yapımına başlanan köprünün bugün bitme aşamasına geldiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a, Karayolları Genel Müdürlüğü personeline ve yüklenicilere teşekkür etti.

"Bayramda insanımızın hayatını kolaylaştıracak"

Bugün 7 bin 900 kişi ile bin 600'den fazla iş makinesinin çalıştığı bir inşaat alanında bulunduklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce açıkladılar, bayramdan önce inşallah bu köprüyü hizmete açacağız. Daha önce 40 kilometrelik kısmını hizmete açmıştık, köprüyle birlikte bunu 58 kilometreye çıkaracağız. Özellikle bayram sıkışıklığında insanımızın derdine deva olacak. Hep anlatıyorduk, 'bu proje insanımızın hayatını ne kadar kolaylaştıracak' diye. Siz de göreceksiniz bayramda insanımızın hayatını kolaylaştıracak ve bundan sonra inşallah kolaylaştırmaya devam edecek. Hedefimiz sene sonuna kadar toplam 433 kilometrelik projenin 120 kilometresini Bursa'ya kadar hizmete sunmak, İstanbul-Bursa arasını hizmete açmak. İzmir tarafından inşaat zaten devam ediyor. Bütün toplam projenin bitirilme tarihi olarak her ne kadar 2020'ye kadar süremiz varsa da 2018 sonuna kadar bitirme hedefimiz var. Bu hedef çerçevesinde arkadaşlar, vardiya saati gözetmeksizin, gece gündüz gözetmeksizin 7/24 çalışıyorlar."

"Şu ana kadar 4 milyar dolar harcanmış durumda"

Arslan, "4 milyar dolar şu ana kadar harcanmış durumda ve bu 4 milyar dolar ile de yüzde 64'ü gerçekleştirilmiş durumda. Kamulaştırma ile ilgili de yaklaşık 1 milyar 850 milyon lira para harcanmış durumda. Buna karşılık da kamulaştırmanın yüzde 84'ü gerçekleştirilmiş." şeklinde konuştu.

Kamulaştırmayla ilgili yaklaşık 25 bin vatandaşla muhatap olduklarını, bunun bile başlı başına bir iş olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Projemiz kapsamında Osman Gazi Tüneli, Selçuk Gazi Tüneli, Belkahve tünellerini düşünürseniz her biri Bolu Tüneli'nden daha uzun. 3 kilometrelik Bolu Tüneli 11 yılda bitti, 3 bin 600 metrelik Orhan Gazi tünelimiz inşaatın başlamasından bu yana bitti ve şu an elektromekanik işlemleri yapılıyor. Yani nereden nereye geldiğimizin bilinmesi lazım. Eğer siz kamu, eğer siz özel sektör olarak hedef koyarsanız ortaya, bir an önce projenizi bitirip kamu menfaati sağlamak adına bitirmek isterseniz, işte AK Parti hükümetleri olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde projeleri bir an önce hizmete sunarsınız ki bu o anlamda çok iyi bir örnektir. Proje bitirilme hızıyla, projenin teknik özellikleriyle, depreme dayanıklılığıyla ve yine çevreye olan duyarlılığı ve kuşların konaklama yaptığı yerde viyadüğü 'kurplu' yaparak, güzergah değiştirerek çevreye olan duyarlılığımızı da göstermiş olduk bu projeyle."

Dün ekibin içinde bir kişi olarak yer aldığı bir işte bugün ekibin sorumluluğunu alan biri olarak bulunduğunu ve bu anlamda çok gurur duyduğunu anlatan Arslan, "Bu gururun ve mutluluğun hakkını vermenin yolu da arkadaşlarımızla birlikte bugüne ortaya koyduğumuz performansı daha yukarıya çıkarmaktır. 100 bin kişilik ulaştırma ailesiyle inşallah bu çıtayı ve bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız. Dolayısıyla, bize güvenen insanımızı da bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı da inşallah mahcup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yetkililerle birlikte köprüdeki asfalt çalışmalarını inceledi. Doğum günü dolayısıyla getirilen pastayı kesen Bakan Arslan, işçilere pasta ikram etti.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında yapım çalışmalarının devam ettiği Gebze-Gemlik kesiminde yüzde 98, Gebze-Orhangazi-Bursa kesiminde yüzde 90, Kemalpaşa Ayrımı-İzmir kesiminde yüzde 88 olmak üzere projenin tamamında yüzde 64 fiziksel gerçekleşme sağlandı. Bugüne kadar çalışmalar kapsamında görevli şirket tarafından 4 milyar dolarlık iş yapılırken, kamulaştırma çalışmalarına 1 milyar 850 milyon lira harcama gerçekleştirildi.