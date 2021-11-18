Ulaştırma Bakanı’ndan “Telefonlarımız nasıl başkasının elinde?” sorusuna “Bize niye söylüyorsun” yanıtı

Eray GÖRGÜLÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın “Telefonlarımız nasıl başkasının eline geçiyor?” sorusuna “Bize niye söylüyorsunuz?” yanıtını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde, vatandaşların telefon numaralarının üçüncü kişilerin eline geçmesi ve kişilerin rızası dışında reklam içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin tartışma yaşandı.

Yaşanan sıkıntıyı gündeme getiren İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, şunları söyledi:

Ahlaki olmayan yerlerden mesaj geliyor

“Ya, şu telefon numaralarımız. Ya, bizim telefon numaramız nasıl milletin eline geçiyor? Yani bu firmaların eline nasıl geçiyor sayın başkanlar? Allah aşkına yapmayın. Yani artık çok şeyler… O kadar tuhaflık oldu ki yani burada söylemek uygun değil. Hiçbir şekilde ahlaki olmayan yerlerden sürekli telefonlarımıza mesaj geliyor, bizim o alemlerle bir işimiz yok ya.”

Bakan Karaismailoğlu: Bize niye söylüyorsunuz

Usta, Bakan Karaismailoğlu’na “Bizi nereden buluyorlar bunlar?” sorusunu yöneltince Bakan Karaismailoğlu da “Bize niye söylüyorsunuz ki?” yanıtını verdi. Karaismailoğlu’na tepki gösteren Usta, “Niye? Telekomünikasyon Kurumu yok mu? Niye bunların güvenliğini sağlamıyor? Ayrıca bunlar nasıl satılıyor?” sorularını yöneltti.

“Al sana Ulaştırma Bakanı” tepkisi

Komisyon Başkanı AKP’li Cevdet Yılmaz “BTK’ya da ayrıca söz vereceğim, notunu alsın” diye araya girince Erhan Usta da, “Bu BTK’nın işi, ‘Bize niye söylüyorsunuz?’ İşte al sana Ulaştırma Bakanı kardeşim, ne yapacaksan yap ya al sana Ulaştırma Bakanı” sözleriyle Karaismailoğlu’na tepki gösterdi.