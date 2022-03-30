Ulaştırma Bakanı'ndan Avrasya Tüneli açıklaması: 2039'a gelindiğinde kamu, tüm garantileri geri almış olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde, kamunun söz konusu projeden kaynaklı olarak, vergi ve diğer kazançlar hariç, en az 140 milyon dolar gelir elde edeceğini belirterek, "2039'a gelindiğinde kamu, ödediği tüm garantileri geri almış olacak. 31 Ocak 2042 itibarıyla kamu, borçsuz, masrafsız, işler vaziyette yatırım varlığının sahibi olacak ve tüm gelir kendisine ait olacak" dedi.

Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, 30 Ocak 2013'te inşasına başlanan Avrasya Tüneli'nin, planlanandan 8 ay önce, 3 yıl 11 ayda tamamlanarak 22 Aralık 2016'da hizmete açıldığını anımsattı.

Projenin yatırım maliyetinin 1 milyar 245 milyon dolar, yıllık işletme maliyetinin de 35 milyon dolar olarak hesaplandığına işaret eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: "4 yıl gibi kısa bir sürede bitmiştir. Finans maliyetleri de hesaplanarak kamunun yaptığı açık ihaleye birden fazla teklif hazırlanıyor. Devlet bunu kendisi yapmış olsaydı 1 milyar 245 milyon dolarlık projeyi elden çıkaracaktı. Biz, geçen yıl, araç garantisini karşılamadığı için 498 milyon lira işletmeciye katkıda bulunduk. Eğer biz Avrasya Tüneli'ni işletseydik, zaten 519 milyon lira harcama yapmış olacaktık ve bu, devletin kasasından çıkacaktı. Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor."

Karaismailoğlu, 2026'da minimum trafik garanti sayısına erişilmesinin öngörüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti: "Bu yıldan sonra kamu, gelir paylaşımı yöntemiyle gelir elde etmeye başlayacak. 2039'a gelindiğinde, kamu ödediği tüm garantileri geri almış olacak. 31 Ocak 2042 itibarıyla kamu, borçsuz, masrafsız, işler vaziyette yatırım varlığının sahibi olacak ve tüm gelir kendisine ait olacak. Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış olacaktır."