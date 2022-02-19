Ulaştırma Bakanı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü için geçiş ücreti açıklaması

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, gelecek hafta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin olarak, "Vatandaşa en az yük olacak bir bedel belirlenecektir" dedi. Karaismailoğlu, geçiş ücretinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söylerken, "Osmangazi Köprüsü 2 bin 900 metre uzunluğunda 184 lira ücret alıyoruz. Burası 4 bin 600 metredir. Makul bir şey çıkacaktır" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, CNN Türk'te katıldığı programda 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, geçiş ücretlerine ilişkin olarak, "Bu projenin bir finans modeli vardır. Buraya yatırılan bir miktar var. Bunun üzerine her yıl eklenen işletme maliyetleri ve yurt dışı finans maliyetleri var. Biz bunu tabi ki vatandaşımıza yansıtırken en az yük ne kadar gelecekse ve maksimum araç hangi şekilde geçmesi gerekiyorsa bunu cumartesi günü açıklayacağız" ifadesini kullandı.

"Maksimum araç hangi ücretle geçer onun araştırmasını yapıyoruz"

Karaismailoğlu, "Feribotta saatlerce süren bir yolculuk için ortalama 100 lira ücret ödüyorsunuz otomobil için. Kişi başı da 6 lira ödüyorsunuz. Burada 6 dakikada bir geçiş süreci var. İnşallah önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız bunu açıklayacak. Ayrıca biz simülasyonlar yapıyoruz. Maksimum araç hangi ücretle geçer onun araştırmasını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 2 bin 900 metre uzunluğunda 184 lira ücret alıyoruz. Burası 4 bin 600 metredir. Makul bir şey çıkacaktır. Vatandaşa en az yük olacak bir bedel belirlenecektir" diye konuştu.

"Çanakkale Boğazı’nda alternatif bir geçiş yolu yok"