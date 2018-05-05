Ulaştırma Bakanı: Köprü ve yollarda 7.5 milyon kez ihlalli geçiş oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyolların, uluslararası çapta büyük projeler olduğunu, kuralların da buna göre belirlendiğini anlatarak, yap-işlet- devret modeliyle yapılanların geçiş ücretlerinin yılda bir kere döviz kuru baz alınarak tespit edildiğini ve yıl boyunca uygulandığını söyledi. Arslan, köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyon kez ihlal söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Vatan'da yer alan habere göre, Arslan, “İnsanlar kaçak geçiş yapmak durumunda kalmış, ya Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) yeterli bakiye yok ya da kredi kartında bağlı değil. Bakiyesi yeterli zannediyor insanlar ama bakiye yeterli değil, aslında dönüp kontrol etse görebiliyor. Daha sonra gecikmiş tebligatlar gelince de 15 günlük itiraz periyodu geçtiği için düzeltme şansı olmuyor. Böyle olunca da bekleyen 7.5 milyon tebligat var. Karayollarının işlettiği otoyol ve köprülerdeki bu anlamda cezai rakamlar da 900 milyon lira civarında. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen tasarıyla yapmaya çalıştığımız, vatandaşımıza yönelik bu cezai müeyyideyi ortadan kaldırmak ve sadece ana parayı yasal faiziyle ödemeleri durumunda bundan kurtulmaları” diye konuştu.

3. Havaalanı’nın ismini 29 Ekim’de göreceğiz

İstanbul yeni havalimanının isminin hangi yöntemle belirleneceğine ve ulaşımının nasıl yapılacağına ilişkin Bakan Ahmet Arslan, “Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün gelinen noktada yüzde 88.5 ilerleme sağlanmış durumda. 29 Ekim’de inşallah birinci fazını açacağız. İsmini inşallah 29 Ekim’de hep beraber göreceğiz. Elbetteki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım ile de istişare edip kararımızı vereceğiz. Onun dışındaki yöntemlerin polemik yarattığını geçmişte görmüştük” değerlendirmesinde bulundu.



