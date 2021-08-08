Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Dalaman Havalimanı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dalaman Havalimanı'nın normal trafiğine devam ettiğini bildirdi.

Havalimanında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, buraya yakın bir bölgede ufak çaplı da olsa yangın çıktığını söyledi.

Bütün ekiplerle güçlü bir şekilde yüklenerek yangını kısa sürede bertaraf ettiklerini belirten Karaismailoğlu, basında "Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu" şeklinde haberlerin çıktığını hatırlattı.

"Dalaman Havalimanı'na yakın noktadaki yangın kısa sürede bertaraf edildi, havalimanı normal trafiğine devam ediyordu ve şu anda da devam ediyor." diyen Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Burası yangınla mücadelede önemli bir havalimanı. Uçakların tamamına yakını bu havalimanından ikmallerini yapıyorlar. Helikopterlerin de hava araçlarının da yöneltildiği merkez olarak çalışıyor. Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları rahat bir şekilde programlarını icra ediyorlar. Havalimanı 24 saat vatandaşın, Türk milletinin hizmetinde faaliyetlerini sürdürüyor."