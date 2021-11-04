Ulaştırma Bakanı'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Ana ihale görüşmeleri sürüyor

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinde ana ihale için görüşmelerin ve hazırlık çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye 2023 ve A Para zirvesinde yaptığı konuşmada, "Ana ihale için de görüşmelerimiz, hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Kendi gelirleriyle bu projenin kendini yönetmesi için olağanüstü bir çalışmamız var. Genel bütçeye yük olmadan bu projenin üstesinden gelmek için uğraşıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin bu projeye ihtiyacı var"

Kanal İstanbul'un kendi ekosistemini kendi içinde üretecek dünyanın en gözde projelerinden biri olacağını savunan Karaismailoğlu, yüzlerce geminin her gün İstanbul Boğazı'ndan geçmek için sıra beklediğini ve Türkiye'nin bu projeye ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş sayısının 25 bin olduğunu ancak şu anda 40 binin üzerinde geminin geçtiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Buradaki gemi trafiğini azaltmak için alternatife olmazsa olmaz ihtiyacımız var" diye konuştu.

Reuters'ın haberine göre, Karaismailoğlu projenin çevresel etkilerinin çok fazla olmayacağını, toprak hareketinin ise İstanbul Havalimanın'dan da az olacağını söyledi.