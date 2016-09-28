Ulaştırma Bakanı: Kamu İhale Kanunu güncellenebilir, değiştirilebilir

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kamu İhale Kanunu'nun güncellenebilir, değiştirilebilir ve dinamik olması gerektiğini belirterek, "Kamu İhale Kanunu, bizim önümüzde engel olmamalı ki yaptıklarımızı daha da büyütelim" dedi.



Habertürk'te yer alan habere göre; Bakan Arslan, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) düzenlediği "Ulaştırmada Yeni Dönem" konulu toplantıya katıldı.

Arslan toplantıda yaptığı konuşmada, İNTES'in geleneksel toplantılarının Türkiye'nin geleceğini kurarken en güzel etkinliklerden olduğunu, sendikanın köklü bir geçmişi bulunduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gayretleriyle Türkiye'nin önemli bir ivme yakaladığını savunan Arslan, "Ulaşıma, erişime inanan bir Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız var. Başbakanımızın himayelerinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulaştırmada yeni dönemde de tarihler yazmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki bu tarihleri sizlerle birlikte, şantiyedeki, bürodaki, sahadaki mühendisle teknisyenle teknikerle işçiyle birlikte yazacağız. 14 yıldır yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." diye konuştu.

Kamu ihale kanunu

Arslan, Kamu İhale Kanunu'nda düzenleme yapılmasının şart olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin artık kabına sığmadığını, bu nedenle söz konusu kanunun mutlaka güncellenebilir, değiştirilebilir, dinamik olması gerektiğini belirtti.

Bunun için mücadele verdiklerine söyleyen Arslan, "Kamu İhale Kanunu, bizim önümüzde engel olmamalı ki yaptıklarımızı daha da büyütelim. Başbakanımızın da bu konuda talimatları, destekleri var. Amaç hangi işi yaparsak yapalım insanımıza hizmetimizi bir an önce sunmak." dedi.

"Daha çok istihdam oluşturması gerekiyor"

15 Temmuz darbe girişiminin omuzlara büyük sorumluluk yüklediğini dile getiren Arslan, milletin siyaset, etnik yapı, mezhep, bölgesel ayrım gözetmeksizin millet olma şuuruyla meydanlara çıktığını anımsattı.



Arslan, 15 Temmuz gecesinin gençlerin apolitik yetişmediğinin de göstergesi olduğunu vurgulayarak, darbelerin, İstiklal Savaşı vermenin ne demek olduğunun şuurunda olan gençlerin "Toprak uğrunda ölen varsa vatandır" düsturuyla meydanlara çıktığını anlattı.



Kadınların da bu gece büyük fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Arslan, "6 aylık bebeği bırakıp savaşa giden Nene Hatun'un sahip olduğu iman gücüne sahip o kadar çok kızımız, eşimiz ve annemiz var ki. Bunu görmek geleceğe dair umutlarımızı güçlendirdi. Bizim daha çok çalışmamız lazım, sizin inadına daha çok yatırım yapmanız lazım. Hep beraber daha çok istihdam oluşturmamız lazım." diye konuştu.