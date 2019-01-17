Ulaştırma Bakanı: İstanbul Havalimanı'nda 25'i doğal yollardan 55 işçi öldü

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatında toplam 55 işçinin öldüğünü açıkladı.

Tanrıkulu, soru önergesinde havalimanında kaç işçinin öldüğünü, işçilerin ölüm nedenlerini ve ihmal ile kusur olup olmadığını sordu.

Cahit Turhan imzalı cevapta 30 kişinin "iş kazaları" sebebiyle, 25 kişinin de "doğal yollarla" öldüğü belirtildi.

Doğal ölümlerin işyeri ve işverenden kaynaklanmadığı vurgulanan yanıtta, 30 işçinin ölüm sebepleri de ek olarak sunuldu.

Bakan tarafından verilen cevapta şantiyede toplam 200 bin 460 kişinin çalıştığı ve 244 milyon saatten fazla çalışıldığı belirtildi.

Şantiyede 382 iş güvenliği uzmanı ve 47 hekim ile 26 sağlık personelinin bulunduğu kaydedildi.

CİMER'e göre 52 işçi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), CHP Milletvekili Ali Şeker’in İstanbul Havalimanı'ndaki iş kazalarıyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta, en az 52 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

Soru önergesine verilen yanıta şuradan ulaşabilirsiniz.