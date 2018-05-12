Ulaştırma Bakanı: HGS-OGS kaçak geçişlerinde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "HGS-OGS'de kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz" dedi. Yüzde 25 indirim yaptıklarını belirten Bakan Arslan, "950 Milyon liralık cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz" diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan NTV'de kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kanal İstanbul Projesi

"İstanbul Boğazı'na sahip çıkmamız gerekiyor. Kanal İstanbul 45 kilometrelik bir kanal olacak. Depremsellik çalışmalarını da yaptık. Uluslararası arenada uzman kuruluşlarla da çalıştık.

Çanakkale Köprüsü'nde son durum

18 Mart 2019'da köprü silüetinin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Kule yükseklikleri 318 metre olacak.

Yeni havalimanı

Yüzde 89'u tamamlandı, hedefimiz 29 Ekim'de açılışını yapmak. 4-5 ana koridordan yollara bağlantısı olacak.

Banliyo hattının açılışı

Haftaya Halkalı-Kazlıçeşme arası test sürüşü yapacağız.

Kaçak geçişe af gelecek mi?

HGS OGS'de kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. Yüzde 25 indirim yapıyoruz. 950 Milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz"