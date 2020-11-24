Ulaştırma Bakanı, Evrensel Hizmet Fonu’nda toplanan paraların akıbetine ilişkin soruya karşılık yasa numarası verdi

Koronavirüs salgını dolayısıyla online olarak sürdürülen eğitim için Türkiye’nin pek çok yerinde yüzlerce öğretmen ve öğrenci internete ulaşamazken, internet erişimindeki sorunlar için oluşturulan Evrensel Hizmet Fonu’nda toplanan paraların altyapı çalışmaları için kullanılması gündeme geldi. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yalnızca geçen yıl toplanan yaklaşık yaklaşık 1.5 milyar TL’nin nereye harcandığı konusundaki sorulara detaylı bilgi vermedi. Bakan, sorulara fonun yasal dayanağı olan kanunun sayı numarasını vermekle yetindi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bakanların kaynakların harcanması konusunda hesap vermediğini belirterek “Hazine nerede birikmiş para bulsa, yandaş müteahhitlere aktarmak için üstüne yatıyor” dedi.

2005’te Türk Telekom’un özelleştirilmesinin ardından köylerde, kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlara sunulacak internet ve elektronik haberleşme hizmetlerinde kamu yatırımlarının devam ettirilebilmesi amacıyla Evrensel Hizmet Fonu kurulmuştu. Bu kapsamda GSM operatörlerinin her yıl gelirlerinin bir kısmını aktardığı fon için farklı gelir kalemleri oluşturuldu. Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, 2005 yılından beri bu fonda biriken paranın ne kadar olduğu bilinmiyor; ancak fonda 11 milyar TL’nin üzerinde para toplandığı tahmin ediliyor.

CHP’li Emir, söz konusu fonda biriken paranın uzaktan eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla harcanması gerektiğini belirterek, fonun bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bugüne kadar fonla ilgili yapılan harcamaların neler olduğu sorusunu yöneltti.

Bakan Karaismailoğlu, fonda biriken paranın nerelere harcandığıyla ilgili bilgiler yerine, fonun yasal dayanağı olan kanunun sayı numarasını paylaşarak, “5369 sayılı yasa uyarınca işlem yapıldığını” söylemekle yetindi.