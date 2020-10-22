Ulaştırma Bakanı, engellilere YHT ve şehirlerarası ana hat seferlerinde kısıtlama getirildiğini itiraf etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, engelli yurttaşların ücretsiz seyahat hakkının kısıtlandığını ve bu yurttaşlara ücreti karşılığı tren bileti satıldığını itiraf etti. Karaismailoğlu’nun verdiği bilgiye göre, salgın öncesinde ayda ortalama 100 bin engellinin ücretsiz seyahat ettiği YHT’de salgın döneminde ayda ortalama 120 engelliye ücretsiz seyahat imkânı tanındı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin imzalı habere göre, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, engelli yurttaşlara YHT ve diğer şehirlerarası tren seferleri için verilen ücretsiz seyahat hakkının sınırlandırılmasına ilişkin Bakan Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı. Karaismailoğlu’nun soru önergesine verdiği itiraf niteliğindeki yanıtta, engelli yolcuların ücretsiz seyahat hakkının kısıtlandığı kabul edildi. Bakan, ücretsiz seyahat hakkı ellerinden alınan engellilere, ücreti karşılığı bilet satışı yapıldığını da doğruladı.

Karaismailoğlu’nun paylaştığı istatistikler ise engellilerin ücretsiz seyahat hakkı açısından çarpıcı bir durumu da ortaya koydu. Karaismailoğlu, 29 Temmuz 2019 ile 28 Temmuz tarihleri arasında 782 bin 650 engelli yurttaşın ücretsiz YHT tren seferlerinden yararlandığını kaydetti. Bu yıl 28 Mayıs ile 28 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz seferlerden yararlanan engelli yurttaş sayısının ise yalnızca 241 olduğunu kaydetti. Salgından önce ayda ortalama 100 bin engelli yurttaş ücretsiz seyahatten yararlanırken haziran ve temmuz aylarında toplam 241 engellinin bu hizmetten yararlanması dikkat çekti.

CHP'li Çakırözer: Engellilerin kanunla verilen ücretsiz seyahat hakkı ellerinden alınamaz

Karaismailoğlu’nun yanıtının çelişkilerle dolu olduğunu savunan CHP’li Çakırözer, şunları söyledi:

“Bir paragrafta, ‘Engellinin ücretsiz seyahat hakkını kısıtladık’ diğer bir paragrafta, ‘Engelliler ücretsiz bilet alıp seyahat edebiliyor’ diyor. En sonunda da ‘Kendi beyanları doğrultusunda ücretli bilet alabilmekteler’ diyor. Ücretsiz seyahat hakkı olan bir engelli kardeşimiz neden para ile bilet alsın ki? Çünkü siz o hakkını kısıtlamış durumdasınız. O trene binmek zorunda olan yurttaşımız da aslında ücretsiz seyahat hakkı olmasına rağmen mecburen parasını verip bilet almak zorunda kalıyor. Engelli yurttaşlarımıza kanunla verilen ücretsiz seyahat hakkı böyle keyfi biçimde ellerinden alınamaz.”

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