Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan neden görevden alındı; işte yazılanlar

Türkiye Koronavirüs ile mücadele ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Millet can derdinde, birileri Kanal İstanbul derdinde" sözleriyle eleştirdiği projenin ilk ihalesinin yapılmasının ardından Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı.

Cahit Turhan'ın görevden alınmasıyla ilgili perde gerisinde ne yaşandığı kamuoyunun merak konusu.

Konuyla ilgili Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak Twitter hesabından 'sürpriz oldu' yorumuyla "Ulaştırma Bakanı görevden alınmış. Sahi o bakan niçin gelmişti, ne oldu da alındı. Değişiklik beklenen diğer bakanlar niye yerinde. Giden kimdi, gelen kim! Gelenden beklenen ne? Ben bir şey anlamadım. Sürpriz oldu" diye yazdı.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas ise köşesinde Kanal İstanbul ihalesini "gaf" olarak niteledi. Mehmet Barlas'a göre "İş yerleri kapanırken, insanlara evde oturmaları önerilirken ve şehirler arası yolculuklar bile kısıtlanırken ve ayrıca işletmelerin ekonomik darboğazları aşmaları için 100 milyarlık bir fon ön tedbir olarak tahsis edilirken, Kanal İstanbul için ihale açmak en azından gündemin farkında olmamak anlamına gelmiyor muydu?"

Barlas şöyle yazdı:

"Sonuçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verdiği ve yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu'nun atandığı açıklandı. Bu görevden almanın sebebi açıklanmadı. Ama yaygın kanaate göre, sebep zamansız ve yersiz Kanal İstanbul ihalesiydi."



Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in özel haberine göre ise Turhan'ın görevden alınmasının nedeni şöyle:

"AKP çevrelerinden edinilen bilgilere göre, Turhan’ın Koranavirüs'ün Türkiye’de her geçen gün etkisini artırdığı bir süreçte Kanal İstanbul ile ilgili bir ihale yapılmasının kamuoyunda tepki çekeceği ve bu sebeple ertelenmesini istediği iddia edildi. Bu nedenle Turhan ile Saray arasında kriz yaşandığı ve ihalenin gerçekleşmesinin ardından Erdoğan’ın görevden almayı gerçekleştirdiği öğrenildi."

Sözcü gazetesinden Veli Toprak da Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan "Görevine son verilmiştir" ifadesine dikkati çekti ve "Adeta cezalandırıldığı iması yapıldı" dedi.

Toprak'a göre iki iddia gündemde:

1-Kanal İstanbul'un ihalesini ertelemediği için gece yarısı görevinden alındı.

2-Koronavirüs önlemleri konusunda ‘pasif' kaldığı için koltuğunu kaybetti.

Turhan'ın virüs nedeniyle havayolu, karayolu ve denizyolu ulaşımında erken önlem alamadığı ve yetersiz kaldığı vurgulanıyor.