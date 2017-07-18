Ulaştırma Bakanı: Bu bir afettir

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, metrekareye 65 kilogram yağışın düştüğü İstanbul'daki yağışla ilgili "Bu bir afettir" yorumunu yaptı.

Bakan Arslan, yoğun yağış nedeniyle kapatılan Avrasya Tüneli'nin kısa sürede yeniden trafiğe açılacağını belirterek "Avrasya Tüneli kısa sürede trafiğe açılacaktır. Vatandaşlarımı toplu taşımayı kullansınlar" dedi.

Ulaşılamayan hiçbir nokta olmadığını söyleyen Arslan, trafiğe kapanan Avrasya Tüneli için de "Ekipler teyakkuz halinde. Su tahliyesi yapıyorlar. Kısa sürede de tünel geçişi başlamış olacak" bilgisini verdi.

Bakan, yapılacak hasar tespit çalışması sonrasında da sel nedeniyle olaşan zararların karşılanacağını söyledi.

İstanbul metrosu sular altında kaldı