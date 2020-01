Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım: Bazı HGS etiketleri hatalı imal edildi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım köprü geçişleri ve HGS cezalarıyla ilgili şikayetlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. HGS şikâyetlerinin doğru olduğunu söyleyen Yıldırım, bazı HGS etiketlerinin hatalı imal edildiğini söyledi.

Basın açıklaması düzenleyen Bakan Yıldırım HGS ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, bazı plakalarda vidayla sahtekarlık yapıldığını, bu nedenle ilgisiz bir vatandaşın plakasına ceza kesildiğini söyledi. Rusya'nın uçuş ekiplerinden vize istemesine ilişkin Rusya'nın uygulamasının tamamen keyfi olduğunu söyleyerek, "Uluslararası havacılık kurallarına uymadıklarını derhal hatırlatacağız" dedi.

Bakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Köprülerden geçen yolcu sayısı 150 milyondan 141 milyona geriledi. Biz de nedenini araştırdık. Nedeni Marmaray. İnsanlar araçlarıyla gitmek yerine toplu taşımayı tercih ediyorlar. Bu da trafikteki araç sayısını azaltıyor.

Vida sahtekarlığı

Bu HGS şikayetleri doğru. Son günlerde gündem oldu. Nedeni 2014 yılına ait hatalı kayıtlar. Yolda, otoyolda geçerken okuyucular sizin plakanızı değerlendiriyor. Eğer paranız varsa bu geçiş normal olarak kabul ediliyor. Eğer paranız yoksa bunun on katına kadar ceza alabiliyorsunuz.

Bir ceza da hiç bir şekilde HGS OGS’niz olmuyor. Yine on kat. Bazen de yanlış okumalar oluyor. Ben geçmedim diyor vatandaş. Biz de merak ettik. Şu ortaya çıktı: Hatalı plaka uygulamaları.

Normalde plakalar altta klipsileri var, plakaların yazılı olduğu asıl plakalar koyuluyor. Plakada mesela sıfırın içine vida koyuluyor. Bu da sekiz gibi okunuyor ve de ilgisiz bir vatandaşın plakasına ceza kesiliyor. Bu hataların bedelini vatandaşa ödetmiyoruz.

Vatandaş haklı. Biz de bunu ciddi olarak araştırdık. Vidalar harflerin rakamların üzerine gelince hatalı.

PTT eksi bakiye uygulaması

Niye HGS varken OGS de yaptık. OGS hem cihazı çok pahalı hem de süresi var. Belirli bir süre sonra değiştirmek gerekiyor. Bir de işlemleri çok fazla. Vatandaşın bir günü böyle geçiyordu.

Daha basit bir sistem olsun dedik HGS'yi devreye soktuk. Şu anda 8 milyon HGS var 2 milyon OGS var. Zaman içinde hepsi dönecek, hepsi HGS olacak.

İki işlem yapacağız. HGS'lerden sorumlu kuruluş PTT. PTT kredi kartı veremediği için posta çeki hesabı veriyor. Kredi kartında eksi hesap olduğunda parası olmasa da geçiyor ama diğerinde parası bitince ceza alıyor.

PTT'de de bundan sonra gerekli kuruluşlarla konuşup eksi bakiye uygulaması başlayacak. Böylece ceza almayacak vatandaşlar.

HGS’lerin bazıları hatalı üretim

Sekiz milyon HGS etiketi içinde bir kısmı imalattan bozuk çıkıyor. Maalesef vatandaş takıyor ama o etiket görevini yapmıyor. Bu şekilde etikete sahip olanların etiketleri yenilecek.

Tepeden okuyucuların göreceği ön camdaki yer belli. Doğru noktaya yerleşme okuma da yapmıyor. Kaçak geçiş muamelesi yapılıyor. Aslında etiketlerin nasıl kullanılacağı belli ama biraz daha tanıtmaya yönelik çalışma herhalde gerekli.

Ceza SMS'le bildirilecek

Şu anda geçerli olan rakamlar 2014 yılı. Cezaların bu kadar yüksek olması, 2015 yılındaki yeni düzenlemelerin devreye girmemiş olmasından. 2015 yılındaki düzenlemelerin geriye yönelik yapılmasına yönelik çalışma meclise taşınacak.

Cezalarla ilgili bildirimler geçikmeyecek. Her cezayı SMS ile bildirilecek. On gün içinde cezaya itiraz yapılırsa, ceza uygulanmayacak. On günden sonra ceza uygulanabilecek. Herkese üç ayda bir ceza bildirimleri yapılacak."

"Rusya'ya havacılık kurallarına uymadıklarını hatırlatacağız"

Rusya'nın uçuş ekiplerinden vize istemesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Yıldırım, "Rusya'nın havayollarının uçuş ekibine uyguladığı tamamen keyfi. Uluslararası havacılık kurallarına uymadıklarını derhal hatırlatacağız" değerlendirmesini yaptı."

Twitter'a ceza

Twitter'a 150 bin liralık ceza kesildi. Amerika'daki merkezine gönderildi. 30 günlük zamanı vardı doldu. Bundan sonra hangi adımlar atılacaksa öyle devam edecek. Vazgeçmemiz mümkün değil, herkes TC yasalarına uygun hareket etmek, herkes Türkiye yasalarına uymak zorundadır.