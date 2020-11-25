Ulaştırma Bakanı: Aydın-Denizli Otoyolu'nun yatırım maliyeti 699 milyon Euro

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yap-işlet-devret projesi olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun yatırım maliyetinin 699 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi, geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Toplantıda, komisyon üyesi milletvekillerinden çok sayıda soru gelince Bakan Adil Karaismailoğlu bilgi verdi. Yapım maliyetlerinin tamamen Ulaştırma Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlandığını söyleyen Bakan, Aydın-Denizli Otoyolu'nun bakım ve işletme maliyeti, finans maliyeti, yenileme ve ağır bakım maliyetleriyle ilgili verileri kalem kalem paylaştı.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Bir bakanın YİD projesiyle ilgili bu detayda veri paylaşması, kamu özel işbirliği (KÖİ) uygulamalarında bir ilk." diyerek tutanaklara göre Ulaştırma Bakanı'nın paylaştığı verileri bugünkü yazısında duyurdu.

“Aydın-Denizli Otoyolu'nun yatırım maliyeti 699 milyon Euro'dur. Tabii bunun üzerine bakım, işletme maliyeti, 3 yıl yapım, 17 yıl işletmedeki bakım, işletme maliyeti 561 milyon Euro'dur. Finans maliyetini koyduğunuz zaman -sonuçta uluslararası finans kullanılıyor- 17 yılda 482 milyon Euro'dur. Yenileme ve ağır bakım maliyeti de 69 milyon Euro'dur. Yani bunlara toplam yapım, işletme, yenileme, finans maliyetini de eklediğinizde 1 milyar 813 milyon Euro'luk bir yatırım maliyeti ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani 17 yıl burayı işletecek, bu işletme maliyetleri de tamamen Karayolları'nın benzer yerlerde yaptığı işletme maliyetlerinden alınmıştır. Yine, burada finans maliyeti de Dünya Bankası'nın en düşük kredilerinden hesaplanmıştır. 1 milyar 813 milyon Euro maliyeti olan bir işin ihale bedeli de 1 milyar 549 milyon Euro'dur. Bu da 3 yıl yapım, 17 yıl işletmeden sonra tamamen kamuya sağlam bir şekilde devredilecektir.”

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