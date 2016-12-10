Ulaştırma Bakanı: Avrasya Tüneli anketi bizi üzdü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüp Tüneli'nin ismi ile ilgili açılan anketin amacının dışına çıktığını savunarak "Bizim için bu kadar değerli olan bir liderin Atatürk'ün ismini alıp yarıştırmaya sokmak, yarıştırıyor olmanın bence anlamı, ve amacı bu projeye ve Atatürk'e karşı olan değerimize saygıdan değil tam tersine ülkede ikilik yaratılması üzerine kurulan bir senaryonun parçasıydı. Abdülhamit Han'ı aldılar yarıştırıyorlar" dedi.

20 Aralık'ta açılacak tünelin 30 Ocak'a kadar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında 14 saat kullanılabileceğini belirten Ahmet Arslan'ın açıklamaları şöyle:

"İnsanımızın sağ duyusu, ufku, engin görüşü ile bize alternatif çok daha anlamlı bir isim önerisi olabilir mi diye yola çıktık. İnsanımızın kamuoyunun görüşüne başvurmak istedik. Bu gün de devam ediyor. Bizi amacımız, 150 yıllık insanımızın rüyası olan dünya çapında bir ilk olan Avrasya Tüneli diye andığımız bu tünele, çok daha çarpıcı, estetik, insanımız ile bağdaşan bir isim önerisi gelebilir mi? Bunun için öneri alalım dedik. Ancak olayumduğumuzdan ve beklediğimiz çok farklı bir mecraya çekildi. Doğrusu bu biz üzdü, üzmeye devam ediyor. Sebebi de 150 yıllık bir rüyayı gerçekleştiriyorsunuz dünyada daha başalarken bir çok ödül almış bir projeyi gerçekleştiriyorsunuz. Ancak insanlarımız ve ne yazık ki zaman zaman ortaya çıkıp o, bu projeyi istemeyiz. Bu proje İstanbul'un tarihine, zarar verir deyip ortaya çıkanlar, ne zaman ki gördüler bu proje, İstanbul'un siluetine zarar vermiyor. Tam tersine katkı sunuyor. Bunun üzerine bir başka polemik oluşturdular. Biz insanımızdan farklı, ilginç bir isim gelebilir derken, insanımızın ve ülkemizin çok önemli değerlerini çarpıştırır, yarıştırır hale geldiler."

"Bu gerçekten amacından saptı" diyen Bakan Arslan, "Ulu önder Atatürk'ü alıp başkaları ile yarıştırıyorlar. Atatürk hepimizin değeri. Atatürk bu ülkenin değeri. Hatta dünyanın değeri. Dehası ile askeri idari dehası ile Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadele, Cumhuriyet'i kurması ile bir değerimiz. Bizim için bu kadar değerli olan bir liderin Atatürk'ün ismini alıp yarıştırmaya sokmak, yarıştırıyor olmanın bence anlamı, ve amacı bu projeye ve Atatürk'e karşı olan değerimize saygıdan değil tam tersine ülkede ikilik yaratılması üzerine kurulan bir senaryonun parçasıydı. Abdülhamit Han'ı aldılar yarıştırıyorlar. Abdülhamit Han, 33 yıl Osmanlı'yı idare etmiş. Bundan 160 yıl önce denizin altında kıtaları birleştirmeyi öngörmüş bir değerimiz. Böyle bir değeri alıp yarıştırıyorlar. Başka isimler de geldi ama Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi yarıştırıyorlar. Bunların hepsi tekrar söylüyorum bu ülkenin değerleri, zenginlikleri. Biz değerlerimizi ve zenginliklerimizi yarıştırarak bir yere varamayız. Tam tersine hepsinin bize verdiği mirasın hakkını vererek birlik beraberlik içinde 2023 yürümeliyiz. Böyle bir çarpıtma, kafa karışıklığı oluşturma değerlerimizi birbiri ile yarıştırıyor olmak adına ortaya konulan senaryolar. Yapılan kafa karışıklığı bizi de ziyadesi ile üzmüştür" diye konuştu.