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Ulaştırma Bakanı Arslan'ı uyaran robota format atıldı

Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programında robot krizi yaşandı

06 Şubat 2018 15:27

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Güvenli İnternet Günü programındaki konuşması sırasında programı sunan robotun sık sık sözünü kesmesi üzerine "Robotu kim kontrol ediyorsa onun gereğini yapın lütfen" dedi. Robota daha sonra format atıldı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programında robot krizi yaşandı.

Programı sunan robot, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslanın konuşması sırasında sık sık araya girince Arslan, “Robotun kafası karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapın lütfen” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, bunun üzerine robot uzaktan kontrol edilerek sahneden uzaklaştırıldı. 

Programı takip eden Anayurt gazetesi muhabiri Mert Kaplan, robota format atıldığını yazdı.

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