Ulaştırma Bakanı Arslan: Türk Telekom'u devredebiliriz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom'un devredilebileceğini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başta Türk Telekom olmak üzere bakanlığının faaliyet alanlarıyla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Arslan, Türk Telekom’un doğrudan altına imza attığı herhangi bir borç olmadığını söyledi.

Habertürk’ün haberine göre Arslan, “Oger’in kendi hissesini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı olmadan kimseye devretme şansı yok” dedi.

Şirketin birçok talibi olduğunu kaydeden Arslan, taliplerin uygun bulunması halinde şirketin devredileceğini açıkladı.

Türk Telekom’un tekrar kamuya geçmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Arslan, “Yüzde 15’i halka açık, o şekilde devam eder. Kamuda kalsaydı bu kadar büyüyen bir şirketi bu noktaya getirebilir miydik?” diye konuştu.