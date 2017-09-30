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ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN APANDİSİT AMELİYATI OLDU

  Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA) Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bu sabah İstanbul'da rahatsızlandı

30 Eylül 2017 17:16

 

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bu sabah İstanbul\'da rahatsızlandı. Dün geceden beri karın ağrısı şikayeti olan Bakan Arslan, Halkalı\'daki Kerbela Aşura Matemi etkinliklerine katılmak için Ankara\'dan İstanbul\'a geldi. Havalimanında ağrıları çoğalan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan hemen hastaneye götürüldü.  Bakan Arslan\'ın muayeninin ardından acil olanrak apandisit ameliyatına alındı. Ameliyattan çıkan Bakan Arslan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde dinleneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Aşura etkinliğinde Bakan arslan\'ın gelemeyeceğiyle ilgili yapılan anons.  
 

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