Ulaştırma Bakanı: Ankara-İstanbul hızlı tren hattını Şubat’ta açabiliriz

Muzaffer Gençdoğan / Ankara



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının önümüzdeki yıl Şubat ayında veya en geç Mart ayında hizmete sokulacağını açıkladı.

Binali Yıldırım, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2014 yılı bütçe tasarısı görüşmeleri öncesi yaptığı sunumda, “Gelecek yıl Şubat-Mart gibi İstanbul-Ankara hattı açılabilir” dedi. Yıldırım, Kars-Tiflis-Bakü hattının ise en geç 2014 sonunda devreye alınacağını söyledi. Bakan Yıldırım, Ankara Kızılay-Çayyolu ve Kızılay-Sincan metrolarının 2014 yılı başında hizmete alınacağını, Keçiören-Tandoğan metrosunun ise 2014'ün ikinci yarısında hizmete gireceğini belirtti.

Yıldırım, gelecek yıl için Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının bütçe teklifinin toplamının 19 milyar 182 milyon lira olduğunu belirterek, şehir içi metro yatırımları da dahil olmak üzere toplam yatırımlara ayrılan kısmının 8.5 milyar lirayı bulduğunu vurguladı.

İnşa edilen bölünmüş yol uzunluğunun 16 bin kilometreye ulaştığını ifade eden Bakan Yıldırım, birçok engellerle karşılaşılan Ankara-İstanbul Hızlı Demiryolu, Marmaray geçişi gibi büyük demiryolu projelerinde ise son aşamaya gelindiğini hatırlattı. Türkiye'nin, Avrupa'da 6'ıncı, dünyada ise 8'inci Yüksek Hızlı Tren işletmeciliğine geçen ülke haline geldiğini aktaran Yıldırım, Ankara-Konya hattı, tamamen Türk mühendis ve girişimcilerinin, Türk işçilerinin alın teriyle yapıldığını kaydetti. Yıldırım, İstanbul, Bursa, Yozgat, Sivas, İzmir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Afyon, Uşak ve Manisa'yı hızlı trene kavuşturmak için yoğun şekilde çalıştıklarını bildirdi. TCDD’nin özelleştirilmesine dönük “TCDD Taşımacılık A.Ş.”nin teşkilatlanma yapısının tamamlanmak üzere olduğunu da ifade eden Bakan Yıldırım, “TCDD Taşımacılık ve diğer demiryolu tren işletmeciliği şirketleri kurulduğunda sektörde fiili serbestleşme gerçekleşecek, özel sektör kendi trenleri ve kendi personeli ile demiryollarında yük ve yolcu taşımacılığı imkanına kavuşacak” diye konuştu.

Bilişim sektörünün büyüklüğü 80 milyar dolara çıkacak

Haberleşme sektöründe de çarpıcı gelişmelerin görüldüğünü dile getiren Yıldırım, telekomünikasyon sektörünü rekabete açtıklarını, şimdi sektörde 645 lisans ve 406 işletmecinin faaliyet gösterdiğini kaydetti. 2003'te 23 milyon GSM abonesi bulunurken, bugün 68 milyon GSM abonesine ulaşıldığını anlatan Yıldırım, Türkiye'nin iletişim alt yapısının dünyada 12'inci, Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldiğini kaydetti. Yıldırım, Türk insanını AB standartlarına uygun, modern bir ulaştırma ve haberleşme hizmeti ile tanıştırmaya gayret ettiklerini söyledi. Yıldırım, Bilişim sektörünün 2003 yılında 11.5 milyar dolar olan toplam gelirinin 2012 yılında 44 milyar doları aştığını, 20123 yılı sonunda da 47 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Binali Yıldırım, 2023 yılı Bilişim sektörünün toplam gelirlerinin 80 milyon dolara çıkmasının hedeflendiğini aktardı. Yıldırım, Bilişim sektöründe son zamanlarda tartışma konusu olan baz istasyonları ve kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin de önemli adımlar atıldığını anlattı.

Havacılık sektörüyle ilgili bilgi veren Ulaştırma Bakanı Yıldırım, bugün itibariyle 6 havayolu şirketi ile ülke genelinde 52 noktaya uçuş sağlandığını, yurtdışı uçak seferi yapılan şer sayısının ise 236’ya ulaştığını söyledi. Yıldırım, konuşması sırasında bazı milletvekillerinin “uçak bilet ücretlerini söyle” yönünde laf atmaları üzerine de “Bilet fiyatlarıyla ilgili sizden ve vatandaştan gelen şikayetler üzerine biz devreye girdik ve yaşanan sorunu çözdük” dedi.

Binali Yıldırım, denizcilik sektörü ile ilgili bilgi verirken de Türk bayraklı deniz ticaret filosunun 432’den 627’ye, taşıma kapasitesinin 7 milyon 45 bin DWT’den 9 milyon 488 bin DWT’ye çıktığını, toplam filo kapasitesinin ise 30 milyon 327 bin DWT’ye ulaştığını vurguladı. Türkiye’de halen 72 tersanenin hizmet verdiğini, 49 tersanenin de yapım aşamasında olduğunu söyleyen Yıldırım, Türkiye’ye yönelik yat yapımı siparişlerinin de 2.821’e ulaştığını ifade etti.