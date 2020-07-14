Ulaştırma Bakanı açıkladı: Scooter’larla ilgili düzenleme yolda

Ulaşım konusunda yeni alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, özellikle büyükşehirlerde kullanımı bir hayli artan scooter’larla ilgili düzenlemenin yolda olduğunu belirtti.

Scooter’lar konusunda yeni alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde düzenleme şart oluyor" dedi.

Bisiklet kullanımındaki artışı da çok olumlu karşıladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, geçmişten itibaren bisiklete olan ilginin artması için çeşitli uygulamalar yaptıklarını ifade etti. Karaismailoğlu, “Bisikleti özendirmek için yeni yatırım ve teşvikler devam edecek. Teşvik modellerinde yeni uygulamalara da gidilebilir. İnsanların daha fazla bisiklet kullanması şehirlere büyük fayda sağlıyor” diye konuştu.

Sosyal medya düzenlemesinde 'kimlik' tartışmasına ilişkin açıklama

Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili en net problemin karşımızda bir muhatap bulamamak olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, “Karşıda bir yetkilinin olması gerekiyor. Burada temsilci bulundurmalarını yoksa yaptırıma maruz kalacaklarını belirtiyoruz. Kesinlikle kimlik ile giriş ya da Whatsapp’a müdahale durumu yok” dedi.

PTT'de kurumsal yapıda değişiklik olacak

Geride bıraktığımız dönemde e-ticaretin öneminin anlaşıldığını aktaran Adil Karaismailoğlu, “PTT yeni bir anlayışla hareket etmeye başlıyor. Oradaki kurumsal yapıda bazı değişiklikler olacak. Uluslararası bir platform haline gelecek” dedi. Salgın döneminde yoğunluktan dolayı kargo sorununun da oluştuğunu dile getiren Karaismailoğlu, “Yeni nesil PTT altyapı yatırımları ile bu sorunları çözecek” dedi.