Ulaştırma Bakanı: 10 gündür anlatıyoruz, vatandaş tedbir alsın

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde de başlayacak olan serbest geçiş sistemi çalışmalarına ilişkin olarak konuştu. Aslan köprülerde tıkanıklığa neden olduğuna yönelik şikâyetleri yanıtlayarak, günlerden beri televizyonlarda bu çalışmaların başlayacağının duyurulduğunu, vatandaşların buna göre önlem alması gerektiğini söyledi. Arslan, çalışmaların planlanan takvimde tamamlanacağını aktardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Arslan, TBMM’deki sohbetinde, tadilat nedeniyle İstanbul trafiği ve köprülerdeki tıkanma nedeniyle vatandaşların şikâyetçi olduklarının anımsatılması üzerine, “Bazı sürücüler niye önceden haber vermedi diyor ama, ben 10 gündür TV programlarına katılarak bunu bizzat duyurdum. Ayrıca açıklamalar yapıldı. Haberdar olmalarını sağladık. Tedbirlerini alsınlar. Ben çalışmaları an be an takip ediyorum. Bu çalışmayı 7/24 yapamazsınız. İşlerin bir akış sırası var. O akış sırasına göre yapılıyor.” Çalışmaların, 15 Temmuz’da tamamlanmasının planlandığı açıklanmıştı.