Ulaşıma 45 saat kapanan yol için 1 milyon 350 bin liralık ceza

Balıkesir-İzmir ve Balıkesir-Bursa yollarının geçen yıl kar nedeniyle 45 saat kapalı kalmasında yolu açmakla yükümlü olan firmaya 1 milyon 350 bin TL ceza kesildi. Balıkesir'de karla mücadele işini bu yıl da aynı şirket yürüteceği belirtildi.

İstanbul Barosu’na üye avukat Özgür Düzgün, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kestiği cezanın emsal olabileceğini belirterek, “Balıkesir’de yaşanan olay ile ilgili, mağdur olan kişi ve firmalar maddi ve manevi tazminat davaları açabilir" dedi.

İHA’nın haberine göre; Balıkesir'de geçen yıl meteorolojinin günler öncesinden yapmış olduğu uyarılara rağmen, yoğun kar yağışı sonucu Türkiye'nin batısında İstanbul-İzmir yolu üzerinde kalan Balıkesir-İzmir ve Balıkesir-Bursa yolları kar nedeni ile ulaşıma kapanmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ihale gereği yol açma ve yol bakım işlerini yürütecek olan firma kar esaretinde zor anlar yaşamış ve Balıkesir Valisi Mustafa Yaman'dan tepki görmüştü. Karayolları Genel Müdürlüğü, yolu açmakla yükümlü firmanın sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesi yıl içinde 1 milyon 350 bin TL ceza kesti.

45 saat süre ile yolda kar esareti yaşayan vatandaşlar yiyecek sıkıntısı çekerken Kızılay 3 gün süren seferberlik ilan etmişti. Kar engeli, yüklenici firmanın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Karesi, Altıeylül Belediye ekipleri, AFAD gibi kurumların da desteği ile aşılmıştı.

Aradan geçen bir yıllık süreçte kesilen cezanın haricinde karla mücadelede değişen bir sistem olmadığı dikkatlerden kaçıyor. Balıkesir-İzmir karayolunda bulunan Çanakçı rampaları mevkine karla mücadele istasyonu kurulurken, burada bulunan istasyona tuzlama çalışmaları için tuz stoğu yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, firmanın gerek araç, gerekse teçhizat bakımından yeterli olduğu belirtilirken, son yılların en yoğun kar yağışının beklendiği bugünlerde vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

Karla mücadelede etkin rol oynayan ve yolda kalan araçların çekildiği çekiciler kontak kapattı. Geçen yıl yaşanan kar esaretinde yol açmakla yükümlü olan firmanın özel çekiciler ile anlaştığı ancak ücretlerini belirttiği sürede ödemediği iddia edildi. Hatta bazı çekici firmaları ile icralık olduğu iddia edilen yol açmakla yükümlü firmanın bu yıl yolda kalabilecek araçları nasıl çekeceği merakla bekleniyor. Balıkesir'de bulunan çekici firmaları, sözü edilen firma ile iş yapmak istemediklerini belirtirken, yüzlerce kilometrelik alandan sorumlu firmanın olası bir yoğun kar yağışında yolda kalan araçlara nasıl müdahalede bulunacağı merakla bekleniyor.

"Mağdur olanlar dava açabilir"



Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, Balıkesir’de yaşanan kar esareti sonrası firmaya kestiği yüklü ceza önemli bir tartışmayı gündeme taşıdı.İstanbul Barosu’na üye avukat Özgür Düzgün, “Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kestiği ceza emsal olabilir” dedi.

Av. Düzgün, “Balıkesir’de yaşanan olay ile ilgili, mağdur olan kişi ve firmalar maddi ve manevi tazminat davaları açabilir. Maddi tazminat için, uğranılan zararın delillendirilmesi gerekir. Örneğin bir firma, anılan olay nedeni ile yapacağı bir sözleşmeyi imzalayamadı ve zarara uğradı. Bunu delil olarak kullanabilir. Manevi tazminat davası için de teknik olarak bir sıkıntı yok. Ancak, hakim iyi niyet aramayabilir. Uğranılan manevi kaybın tespitinde güçlük çekilebilir. Bu tür durumlarda davanın en kısa sürede açılması gerekir. Bundan sonra yaşanacak benzer olaylarda, Karayolları’nın kestiği ceza emsal olarak gösterilebilir” dedi.