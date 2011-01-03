-ULAŞIM ZAMMININ İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDULAR ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Tüketici Hakları Derneği (THD), Ankara'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan toplu taşımaya yapılan zammın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'nde dava açtı. THD Başkanı Turhan Çakar, dava dilekçesini verdikten sonra mahkeme önünde yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 30 Aralık'taki kararıyla Ankara'da toplu taşıma ücretlerinin 1 Ocaktan itibaren yüzde 10-13,6 oranında artırıldığını belirtti. Aralık 2010 itibarıyla Türkiye'de uygulanan ortalama belediye otobüsü ücretinin 1,32 lira, ortalama dolmuş ücretinin de 1,37 lira olduğunu ifade eden Çakar, Ankara'daki yüksek ulaşım ücretlerinin hem hukuksal, hem de tüketici hakları açısından kabul edilir olmadığını söyledi. Çakar, dernekleri tarafından 8 Ocak ve 15 Mart 2010 tarihlerinde UKOME kararlarının iptali için açtıkları iki davanın halen devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Derneğimizin açtığı bu iki dava halen devam etmekteyken ve Türkiye'nin en pahalı ulaşımı Ankara'dayken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu son zam kararı, hukuku, tüketici haklarını, kamu yararını, insan haklarını ayaklar altına almak demektir. Asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren ilk 6 ay için 630 lira olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu son zam kararıyla 1 kişinin çok binişle kartlarda transfersiz aylık ulaşım ücreti 99 lira, yani asgari ücretin yüzde 16'sı olmuştur. 1 kişinin, 1 transferli aylık ulaşım ücreti 132 lira, yani asgari ücretin yüzde 21'i olmuştur. Dünyanın hiç bir başkentinde dar gelirli tüketicileri bu derece ezen, tüketicilerin aylık ücretinden ulaşıma bu kadar pay ayırdığı bir fiyat politikası yoktur. Yapılan bu zam, Anayasa'nın 73. maddesi ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 11. maddesine aykırıdır. Şu anda bu son zamla Ankara, kent içi ulaşımda Türkiye'nin ve tüketicilerin alım gücü dikkate alındığında dünyanın en pahalı kenti durumundadır. Uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle, zam kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda dava açmış bulunuyoruz.'' Turhan Çakar, tüketicilere de seslenerek, davanın kazanılması halinde fazladan ödedikleri bedeli alabilmeleri için kullanmış oldukları ulaşım biletlerini saklamalarını ya da THD'ye teslim etmelerini istedi. -7 KİŞİ, GÖZALTINA ALINDI Edinilen bilgiye göre, CHP Gençlik Kolları üyesi 7 kişi, Yenimahalle Çiftlik Kavşağı'nda yaptıkları eylemle ulaşım zammını protesto etti. Çeşitli pankartlar açan CHP'liler güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Haklarında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılan 7 kişi, daha sonra serbest bırakıldı.