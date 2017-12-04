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Ulaşamayınca evine balkondan girdiği ağabeyini ölü buldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Samet Çolak (33), evinde kardeşi tarafından ölü bulundu

04 Aralık 2017 14:23

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, Samet Çolak (33), evinde kardeşi tarafından ölü bulundu.
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kalfalar Sokak\'taki 2 katlı evde meydana geldi. Bir içme suyu bayisinde çalışan Samet Çolak\'tan haber alamayan kardeşi binanın 2\'nci kat balkonundan içeri girdi. Çolak\'ı yerde hareketsiz yatarken bulan kardeşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Samet Çolak\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çolak\'ın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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