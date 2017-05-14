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Ulaş Bayraktaroğlu için anma eylemi

Ulaş Bayraktaroğlu, Rakka'da IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybetmişti

Fotoğraf: Metin Yoksu

14 Mayıs 2017 00:58

Suriye’de IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybeden Ulaş Bayraktaroğlu için İstanbul Kadıköy’de anma düzenlendi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, geçtiğimiz günlerde Suriye’de IŞİD’e karşı savaşırken Rakka’da hayatını kaybeden Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) Komutanı Ulaş Bayraktaroğlu için İstanbul Kadıköy’de anma düzenlendi.

Kadıköy Bahariye Caddesi'nde toplanan grup üzerinde fotoğrafı bulunan ‘Ulaş Bayraktaroğlu ölümsüzdür’ yazılı pankart açarak karanfiller attı. Çeşitli pankart ve dövizlerle ara sokaklarda yürüyüş yapan grup Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na geldi. Burada yapılan saygı duruşunun ardından konuşmalar yapıldı. Anma konuşmaların ardından sona erdi.

 

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