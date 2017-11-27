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Ula'daki depremzede köylüler taşınmaya ikna oldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla'nın Ula ilçesinin kırsal Arıcılar Mahallesi'ndeki depremden etkilenen köylüleri, 15 kilometre uzaklıktaki Karabörtlen Mahallesi'ne kurulacak konteynerlere taşınmaya ikna

27 Kasım 2017 22:07

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla\'nın Ula ilçesinin kırsal Arıcılar Mahallesi\'ndeki depremden etkilenen köylüleri, 15 kilometre uzaklıktaki Karabörtlen Mahallesi\'ne kurulacak konteynerlere taşınmaya ikna ettiğini bildirdi.
AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve beraberindeki heyet, Muğla\'daki son depremlerin en çok hissedildiği Ula\'nın 25 haneli kırsal Arıcılar Mahallesi\'ni ziyaret etti. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sağlık ve Valilik ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili Öztürk, köylüleri meydanda toplayarak, görüştü. Mahallelerinin taşınmasını kabul etmeyen ve gelen yetkililere \"Ömür bitse bu çadır ve çatlak evlerde kalırız\" diyerek geri çeviren köylüler, önerilerini Öztürk\'e anlattı. 3 saat süren görüşme sonunda köylüler mahallelerinin taşınmasına ikna oldu.
Konu ile ilgili açıklama yapan Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, \"Köylümüze Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlarımızın selamını, \'geçmiş olsun\' dileklerini getirdim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin tüm imkanları vatandaşlarımız için seferber edilmiştir. Vatandaşlarımız mahallelerinin taşınmamasında ısrarcı idi. 3 saat süren görüş alışverişinde mahallenin 15 kilometre mesafedeki kırsal Karabörtlen Mahallesi\'ne taşınmasına ikna ettik. Karabörtlen\'de belirlenen alanda konteynerler kurulacak. Vatandaşımızın tüm isteklerini not aldım ve Valiliğe bildirerek gerekenin yapılmasını istedim. Önce mahalleyi kısa süre içinde taşıyalım, ardından ne yapılacaksa devlet olarak halkımızın yanındayız\" dedi.
Arıcılar Mahalle Muhtarı Salim Uysal da \"Devletimiz sağ olsun tüm imkânlarıyla bizlerin yanında oldu. Kısa sürede, doğup büyüdüğümüz mahallemizden taşınacağız. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk bizlerle görüşerek isteklerimizi not alıp, yetkililere talimat verdi. Onun görüşmeleri sonucu taşınmaya ikna olduk. Kısa süre içinde yeni yerimize taşınacağız\" diye konuştu.
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