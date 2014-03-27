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Ekonomi
Deutsche Welle

Ukrayna’ya yardım eli

Ukrayna iki yıllık mali yardım programı için IMF ile anlaştı. ABD yönetimi de iflasın eşiğindeki Ukrayna’nın ekonomik büyüme hedefli reformlarına yardımcı olacak.

27 Mart 2014 15:12


Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinden sonra, iflasın eşiğine gelen Ukrayna'ya uluslararası yardım seferberliği başlatıldı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Kiev yönetimiyle, iki yılı kapsayacak 14 ila 18 milyar dolarlık mali yardımın ayrıntıları üzerinde anlaştı. Ukrayna yardım karşılığında, sürdürülebilir büyümeyi garanti altına alacak ekonomik reformlar yapmayı taahhüt etti.

IMF'nin Washington'daki merkezinden yapılan açıklamada, anlaşma sayesinde iki yıl zarfında 27 milyar dolarlık mali yardımın serbest bırakılabileceği belirtildi. Yardım programına Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da ortak oluyor. Yardım anlaşmasının nisan ayında imzalanması bekleniyor. Viktor Yanukoviç'in devlet başkanlığından uzaklaştırılmasının ardından temerrüde düşme tehlikesiyle karşılaşan Ukrayna öncelikle Rusya'ya olan doğalgaz faturası borçlarından dolayı acilen yardıma ihtiyaç duyuyor.

ABD yönetimi, Ukrayna ile IMF arasında ön anlaşmaya varılmasından memnuniyet duyulduğunu ve anlaşmanın devletler topluluğunun Ukrayna hükümetinin yanında olduğunu gösterdiğini duyurdu. ABD yardım anlaşmasının bir an önce onaylanmasını arzuladığını, Ukrayna'ya bir milyar dolarlık kredi garantisi verecek anlaşmayla ilgili hazırlıkların başlatıldığını ve acil ihtiyaçlarını giderebilmesi için Ukrayna'ya teknik ve mali yardım yapmaya hazır olunduğunu açıkladı. IMF tarafından yapılacak yardımın genişletilmiş yardım paketinin iskeletini oluşturacağına ve reformlarla hür ve adil seçimlerin yolunu açacağına da Beyaz Saray'ın açıklamasında yer verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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